La audiencia preliminar del juicio por el asesinato de Esther López será el 24 de noviembre

Concentración de los amigos y familiares de Esther López a las puertas del juzgado. R.Valtero Ical

La jueza del Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid ha emitido un auto en el que acuerda la celebración el próximo 24 de noviembre de la audiencia preliminar para acordar la apertura de juicio oral por el asesinato de Esther López.

De este modo, cita al Ministerio Fiscal, al acusado Óscar y a las demás partes personadas y deniega la práctica de las diligencias complementarias solicitadas para su práctica en el acto de la audiencia preliminar, y que se recabe la hoja histórico penal del investigado.

La jueza entiende que la causa y su instrucción está "completa" y que incluso se ha "sobrepasado con creces el tiempo razonable de instrucción de la causa".

Por tanto, afirma que no es "precisa la aportación de lo solicitado para la continuación con la siguiente fase del procedimiento del jurado, evitando además continuar con la dilación indebida del procedimiento".

Tal y como se establece en la sentencia, se consideran en cambio procedentes el resto de las pruebas solicitadas para su práctica durante el desarrollo del juicio oral, testificales, testifical pericial, pericial, instituto nacional de toxicología, médicos forenses y documental.

Por tanto, la jueza acuerda la celebración de la audiencia preliminar a fin de oír a las partes sobre la procedencia de acordar la apertura del juicio oral respecto de los hechos que han sido objeto del presente procedimiento.

Este se celebrará el próximo 24 de noviembre a las 10:00 horas. En caso de desacuerdo con el auto, se puede presentar un recurso en el plazo de tres días hábiles.

La Fiscalía de Valladolid ya anunció hace unas semanas que pedirá una condena de 18 años de prisión por delito de asesinato para Óscar, el acusado de la muerte de la joven de Traspinedo en 2022. El juicio se celebrará en fecha aún por determinar por el procedimiento de jurado popular en la Audiencia Provincial.