Dos heridos tras un accidente entre una furgoneta y un turismo en la Plaza Juan de Austria de Valladolid

Dos personas han resultado heridas tras un accidente de tráfico que se ha producido este miércoles, 29 de octubre, a las 13:30 horas en la Plaza Juan de Austria de Valladolid en el cruce con el Paseo Zorrilla, como ha informado el Servicio de Emergencias.

En el accidente se han visto involucrados una furgoneta y un turismo y el 112 ha dado aviso del siniestro a la Policía Municipal, a la Policía Nacional y también a Emergencias Sanitarias-Sacyl que ha enviado asistencia médica al lugar.

Han sido atendidas dos personas heridas, conscientes, pero con contusiones tras el suceso en el centro de la ciudad.

Un varón de 25 años y una mujer de 20.