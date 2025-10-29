La Diputación de Valladolid quiere atraer turismo con el eclipse solar de agosto de 2026: "Es una oportunidad única"

El presidente de la Diputación de Valladolid durante el Foro de Turismo Provincia de Valladolid. Diputación de Valladolid

La Diputación de Valladolid está trabajando en una campaña de promoción de la provincia como destino para disfrutar del eclipse de sol que se producirá el 12 de agosto de 2026. Ese atardecer se producirá un eclipse total durante dos minutos. Todo un acontecimiento astronómico que es "una oportunidad única" según el presidente de la Diputación de Valladolid.

Conrado Íscar explicó que esa campaña buscará canalizar todas las acciones promocionales que se realicen y así difundir el conjunto de actividades que multitud de municipios van desarrollar con motivo del eclipse solar.

Este anuncio lo ha realizado durante la clausura del Foro de Turismo Provincia de Valladolid que este año se ha centrado en el impulso del astroturismo. Para la institución provincial vallisoletana esta modalidad de turismo en crecimiento es una "oportunidad de desarrollo económico y sostenible" para el mundo rural.

El encuentro de este año ha reunido a especialistas nacionales en astroturismo, una forma de turismo en auge en los últimos años en nuestro país. Entre ellos Jorge Monzón y Alejandro Catalá, que son representantes de la Comisión Nacional del Eclipse que se ha creado para que España aproveche al máximo este acontecimiento natural.

También se ha podido escuchar a Antonia Varela. Es presidenta de la Fundación Starlight y directora del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife. O a Rafael Bachiller, director del Observatorio Nacional. Al foro han asistido empresarios, alcaldes o técnicos con el objetivo de establecer sinergias para impulsar el turismo de la provincia.

Íscar apuesta por una oferta turística "competitiva y diversa" para la provincia de Valladolid. También ha destacado la necesidad de la colaboración público - privada. "Si es esencial en cualquier sector económico, en el turístico es vital".