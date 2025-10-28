Valladolid recibe el primer vuelo de la recuperada ruta con Barcelona: frecuencias semanales y horarios

Vueling ha recuperado este martes su ruta directa entre Barcelona y Valladolid. El primer vuelo VY1520 ha despegado del aeropuerto de Barcelona a las 12:41 horas y ha aterrizado en el aeropuerto de Valladolid a las 14:05 horas, retomando así la conexión entre ambas ciudades.



La conexión contará con tres frecuencias semanales, los martes, los jueves y los sábados, y estará disponible durante toda la temporada de invierno 2025–2026.

Desde la capital catalana, los aviones despegarán a las 13 horas los martes para aterrizar en Valladolid a las 14.25 horas; los jueves, a las 13.40 horas, para tomar tierra a las 15.05 horas, y los sábados, a las 16 horas para llegar a Villanubla a las 17.25 horas.

Tal y como anunció la compañía, se ponen a la venta un total de 19.000 plazas para volar desde Valladolid a Barcelona.

Además de esta ruta a Barcelona y tras la marcha de Ryanair, el aeropuerto vallisoletano contará con conexiones regulares a Gran Canaria y Tenerife Norte, ambas con dos frecuencias semanales operadas por Binter.