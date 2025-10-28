Denuncian una nueva agresión a un educador del Zambrana: "No hay medidas eficaces de prevención y protección"

La Federación de Enseñanza de CC.OO. de Castilla y León ha denunciado una nueva agresión a un educador del Zambrana por parte de un menor.

El suceso se produjo el pasado domingo 26 de octubre y desde el sindicato lamentan que "se suma a los numerosos incidentes registrados en los últimos meses".

"Estos episodios reflejan la ausencia de medidas eficaces de prevención y protección para el personal educativo, que desarrolla su labor en un contexto cada vez más complejo y sin el respaldo necesario por parte de la empresa ni la administración", afirma CC.OO.

Por otro lado, critican que las actuaciones impulsadas por la Junta, como la figura del retén o la de los auxiliares de control educativo, resultan "ineficaces y demuestran un claro desconocimiento de la realidad del centro".

Asimismo, el sindicato denuncia que las agresiones "se han multiplicado" sin que se adopten medidas para abordar las causas. "Pese a detectarse menores con síntomas evidentes de consumo de drogas, el centro continúa autorizando salidas al exterior", lamentan.

Las condiciones laborales también se "deterioran progresivamente". La plantilla soporta 1.722 horas anuales de atención directa, "escasos fines de semana de descanso y una sobrecarga derivada de la falta de sustituciones".

CC.OO. denuncia que la empresa está "vulnerando derechos básicos como el de desconexión digital, contactando con el personal de vacaciones o días libres para imponer cambios de turno sin respetar los plazos legales".

Por ello, el sindicato exige la "cobertura inmediata" de todas las vacantes, así como la "recuperación de la figura del retén, un plan real de prevención frente a las agresiones, el cumplimiento del convenio colectivo y la revisión de la carga de trabajo y los horarios".