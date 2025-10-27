UGT denuncia “acoso y humillaciones” en una residencia de Arroyo y la empresa lo niega: “Todo es falso”

UGT Servicios Públicos de Valladolid ha denunciado ante la Inspección de Trabajo y la Gerencia de Servicios Sociales la situación laboral y asistencial en la residencia de personas mayores DomusVi, ubicada en Arroyo de la Encomienda, algo que desde la empresa se niega por completo.

El sindicato asegura haber acudido a ambos organismos tras no recibir respuesta por parte de la empresa.

En su denuncia, UGT señala que la plantilla sufre “situaciones graduales de hostigamiento” desde hace más de un año “por parte del director y del coordinador del centro”, que incluirían “trato desigual, faltas de respeto, humillaciones, desprecios, vacío laboral, amenazas, insultos y vejaciones constantes”.

Según el sindicato, estas circunstancias habrían afectado a la salud mental de varias trabajadoras, provocando ataques de ansiedad y bajas laborales por estrés.

La organización sindical también denuncia la falta de personal especializado en la planta destinada a residentes con trastornos de conducta, así como la ausencia de cobertura en casos de incapacidad laboral y la escasez de personal en las áreas de limpieza, gerocultoras y enfermería.

El sindicato sostiene además que parte del personal estaría realizando tareas fuera de sus competencias profesionales.

En este sentido, asegura que empleadas de limpieza se ven obligadas a ayudar en la alimentación de residentes asistidos, y que gerocultoras deben realizar pruebas de diagnóstico, cambios posturales o alimentación por sonda, funciones que, según UGT, no les corresponden.

Asimismo, el sindicato critica que las inspecciones de la Gerencia de Servicios Sociales “no han comprobado ninguna de las situaciones denunciadas”, ya que “se basan únicamente en revisiones puntuales en momentos en los que el centro cuenta con el personal suficiente”.

Por todo ello, UGT reclama a las administraciones que adopten medidas ante lo que considera “una organización deficiente y un trato degradante por parte de la empresa”, que estaría afectando tanto al bienestar del personal como a la calidad de los cuidados prestados.

Respuesta de la empresa

Desde la dirección de la residencia DomusVi de Arroyo de la Encomienda han rechazado las acusaciones del sindicato y aseguran que la información difundida “no refleja la realidad que viven las personas y profesionales del centro”.

La empresa sostiene que las afirmaciones sobre el trato al personal, las supuestas funciones fuera de competencia o el mantenimiento “son falsas” en declaraciones realizadas a este medio.

Respecto a la dotación de personal, la dirección reconoce que “sí ha existido una circunstancia específica en los meses de verano”, aunque asegura que “ya ha sido solucionada”.

Además, subraya que ni en el comité de empresa ni en el Consejo de Familias, donde se recogen las peticiones de los familiares, se ha registrado “ninguna queja formal relacionada con los hechos mencionados”.

La compañía solicita “que estas explicaciones se reflejen de la manera más fiel y rigurosa posible” y defiende el trabajo de sus profesionales, “que se encomiendan con gran vocación al cuidado de nuestros mayores”.