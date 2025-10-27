De un pasaje terrorífico repleto de sustos a una cata de huesos de santo: Cigales vivirá un puente "de mucho miedo"

El diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, Roberto Migallón, junto con el alcalde de Cigales, Jaime Rodríguez Ferrero, y el concejal de Festejos y Juventud, Pablo Centeno, en la presentación de la XIII Feria del Niño y la Juventud y Halloween

El diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, Roberto Migallón, junto con el alcalde de Cigales, Jaime Rodríguez Ferrero, y el concejal de Festejos y Juventud, Pablo Centeno, ha presentado en la Diputación de Valladolid la XIII Feria del Niño y la Juventud y Halloween que se desarrollará del 30 de octubre al 2 de noviembre en la localidad vallisoletana.

Durante estos días, Cigales contará con una amplia programación de actividades para todos los públicos, pensadas sobre todo para los más pequeños y jóvenes de la localidad, que podrán disfrutar de un recinto ferial en la Plaza Mayor con hinchables, colchonetas, tren dragón y churrería.

La VIII edición del pasaje del terror es uno de los "platos fuertes" de esta programación que cada año congrega a miles de personas. De hecho, las organizadoras Cristina Antolín y Sara Bratos han avanzado que esta nueva edición cuenta con una importante novedad, y es que podrán "interactuar con la gente que entra".

"El pasaje del terror, si ya era divertido, lo va a ser aún más. Está hecho con mucho cariño. Lo que queremos conseguir es que paséis miedo. Si salís con el alma cortada nos damos por satisfechos", bromeaba una de las organizadoras.

Es, sin duda, una de las actividades más llamativas de estos días y ya son muchas las personas que han comprado su entrada. En este sentido, el regidor ha asegurado que es momento de "hacer patria, de enseñar nuestro pueblo y de pasar cuatro días repletos de actividades".

También habrá durante estas jornadas talleres terroríficos, una terrorífica masterclass de zumba y otra de dance fit y el tradicional truco o trato, que serán protagonistas con la participación de un amplio número de vecinos y visitantes a lo largo del puente de Todos los Santos.

Este año, como novedad, han organizado una cata de huesos de santo con la cigaleña diplomada en la Escuela Le Cordon Bleu Inés Hernández de la Confitería El Bombón. "Es un placer poder participar. Enseñando cómo se elaboran y la historia del dulce para que se puedan apreciar los sabores, matices y aprender a descifrar lo que hay dentro de un producto", afirmaba en la presentación.

Asimismo, para los más jóvenes habrá una actividad de paintball que ha sido "muy demandada" por los vecinos. Otra de las novedades es que habrá un momento azul en las atracciones, todos los días en horario de 17:30 a 18:30 horas. Durante este periodo se reducirán los ruidos fuertes y las luces intensas para crear un ambiente "más tranquilo y accesible" para que todos puedan participar de forma "segura y respetuosa".

A mayores, habrá un festival del terror con una selección de siete cortometrajes -con una duración de 90 minutos-, los mejor valorados, para que los espectadores "lo pasen muy mal" con esta sesión que han preparado.

Programa de actividades

Jueves 30 de octubre

17:30h Inauguración de la XIII Feria Infantil y de la Juventud Plaza Mayor de Cigales.

17:30h - 18:30h MOMENTO AZUL en las atracciones.

19:00h MASTERCLASS DE ZUMBA en la Plaza Mayor de Cigales.

21:00h "HALLOWEEN EN CORTO" Proyección de cortos de terror de PUFACYL en el Teatro Las Peñuelas. Entrada Gratuita.

Viernes 31 de octubre

10:00h TALLER LIBRETA MONSTER en la Antigua Biblioteca de la Plaza Mayor.

17:00h II AVENTURA TERRORÍFICA INFANTIL DEL AMPA ANA DE AUSTRIA. Pasaje de las Brujas en el Parque Municipal.

17:30h Apertura de las atracciones en la Plaza Mayor.

17:30h - 18:30h Momento Azul.

18:30h MASTERCLASS DE DANCE FIT en la Plaza Mayor de Cigales.

19:00h Sorteo y entrega de premios de la Ruta del Miedo de Cigales.

19:00h - 21:30h Inauguración de la III RUTA DEL MIEDO de Cigales. Con la colaboración de las Asociaciones: Vacceos, Las Torres y Lagares y Bambalinas.

21:00h VIII PASAJE DEL TERROR de Cigales en el Polideportivo Municipal.

Sábado 1 de noviembre

8:30h Apertura de la churrería El Mara.

11:00h Apertura de las atracciones de la Feria en la Plaza Mayor.

11:30h ESCAPE ROOM "Cofre Halloween" en la Antigua Biblioteca de Cigales. Con la colaboración del AMPA Ana de Austria.

13:00h MISA DE TODOS LOS SANTOS en la Iglesia de Santiago Apóstol.

16:00h ACTIVIDAD DE PAINTBALL en el Parque del Barrero de Cigales.

17:30h - 18:30h Momento Azul.

19:00h CATA DE HUESOS DE SANTO en la Panera de la Iglesia de Santiago Apóstol.

19:00h ANIMACIÓN INFANTIL en la Plaza Mayor.

DOMINGO 2 DE NOVIEMBRE

8:30h Apertura de la churrería El Mara.

11:00h Apertura de las atracciones de la Feria en la Plaza Mayor.

12:00h TALLER DE PULSERAS de Halloween en la Plaza Mayor. Con la colaboración del AMPA Ana de Austria.

17:30h Apertura de las atracciones en la Plaza Mayor.

17:30h - 18:30h Momento Azul.

18:00h TEATRO CLAUDIO CLEANER CLOWN en el Teatro Peñuelas. Entrada sin abono 3€.