Luis Tosar saborea uno de los mejores platos típicos de Valladolid en un restaurante con casi 40 años de historia

La Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) suele atraer a muchos famosos por las calles de la ciudad. Y por supuesto también en sus restaurantes. Si el pasado viernes se pudo ver a Blanca Portillo, ahora ha sido el turno para uno de los actores más reconocidos.

El restaurante La Parrilla de San Lorenzo, un clásico de la ciudad, se ha convertido en punto de encuentro entre el séptimo arte y la gastronomía local. El histórico establecimiento vallisoletano, fundado en 1988, ha tenido el placer de recibir al equipo de la película Golpes, primer largometraje dirigido por Rafael Cobos, con un elenco de lujo encabezado por Luis Tosar y Jesús Carroza.

“Gracias por elegirnos para compartir mesa, conversación y sabor”, señalaban desde el restaurante, que compartió en redes sociales su satisfacción por acoger a los protagonistas de una de las cintas más esperadas de esta 70ª edición de la Seminci.

El propio Luis Tosar no dudó en hacerse fotos entre fogones, dejando un recuerdo imborrable para el equipo de cocina y los comensales presentes.

Y es que el gallego no se ha querido ir de Valladolid sin probar uno de sus platos más típicos. En la imagen también se puede comprobar que regaron este manjar con un buen vino de la tierra.

El interior del restaurante con el elenco de la película

Golpes, que tiene su estreno mundial en el certamen vallisoletano, compite en la Sección Oficial por la Espiga de Oro.

La cinta ofrece una mirada renovada al cine negro español ambientado en la España de los años 80 y narra la historia de Migueli, un delincuente que, recién salido de prisión, busca rehacer su vida reuniendo a su antigua banda para una serie de atracos, mientras su propio hermano Sabino, policía, intenta detenerlo.

El reparto se completa con Teresa Garzón, Cristina Alcázar, Carlos Bernardino en una producción que promete emociones intensas y una estética cargada de realismo.

Desde La Parrilla de San Lorenzo celebran poder formar parte, “aunque sea en segundo plano, de momentos que se viven con tanto talento y pasión”.

Y concluyen con un brindis que resume el espíritu de estos días en la ciudad: ¡Larga vida al buen cine… y al buen comer!”. Toda la razón.