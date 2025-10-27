Leo Harlem (62) recibe el Premio de Teatro Provincia de Valladolid 2024: "No me lo merezco, como todos"

“Es un premio, como todos, que no me lo merezco. Estoy muy contento de haberlo recibido ante el amplio elenco de personas que se lo han llevado. Me pregunto, qué hago yo aquí”, ha asegurado Leo Harlem en la tarde de este lunes, 27 de octubre.

Declaraciones después de que el presidente de la Diputación, Conrado Íscar, le haya entregado, en el Palacio de Pimentel, el Premio de Teatro ‘Provincia de Valladolid 2024.

“Estoy muy agradecido. Es un estímulo para mí. Más teniendo en cuenta que me dedico al humor y lo recibo en nombre de todos. Los premios son un reconocimiento a una labor que, si el público no te apoya o sigue, te caes. Agradecimiento al público y encantado”, ha añadido el humorista.

Premio por unanimidad

Según el acta del jurado, el Premio de Teatro ‘Provincia de Valladolid’ ha recaído en Leo Harlem al valorar por unanimidad los miembros del jurado “su destacada trayectoria artística, la contribución a la renovación del teatro de comedia en España y su maestría para convertir el monólogo humorístico en una experiencia teatral completa”

“Leo Harlem ha logrado, a través de su técnica y dominio escénico, transformar situaciones cotidianas en auténticas representaciones teatrales, conectando de manera única y directa con el público”, señala el jurado.

Además, destaca por su vínculo con la provincia de Valladolid, que ha representado con orgullo y cercanía en sus actuaciones y que ha situado en el panorama cultural nacional a través de su trabajo.

Conrado Íscar ensalza el trabajo de Harlem

Durante el acto, el presidente Conrado Íscar ha subrayado que este premio “representa una muestra más del apoyo y la defensa que, desde la Diputación de Valladolid, hacemos del teatro”, y ha recordado la colaboración con la Escuela de Arte Dramático, la Beca para la formación de jóvenes actores o el mantenimiento de la Red Provincial de Teatros.

Íscar ha destacado además que “pocas veces ha sido tan unánime y merecido este reconocimiento”, y ha querido poner en valor la figura del humorista: “Leo Harlem encarna, como pocos, el espíritu de nuestra tierra”.

El presidente ha reconocido que el artista “nos hace reír de nosotros mismos sin herirnos, porque su humor es limpio, cotidiano y profundamente humano”, y ha recordado que “aunque nacido en León, Valladolid ha sido siempre su casa”.

Finalmente, Conrado Íscar ha querido agradecer al premiado su cercanía y compromiso con la provincia: “Permítanme que, en nombre de todos los vallisoletanos, dé las gracias a Leo por tantos momentos de alegría, por tantas carcajadas, pero especialmente por una forma de ser didáctica, que nos enseña y nos traslada a un mundo mejor, más divertido”.

El acto ha concluído con la entrega de la Medalla de Oro con el emblema de la Diputación, “símbolo del reconocimiento y admiración” de toda la provincia hacia Leo Harlem.

Leo Harlem

Leo Harlem nace en Matarrosa del Sil (León), pero creció en Valladolid y su vinculación con la provincia ha sido constante a lo largo de su carrera. Comenzó a ganar notoriedad a partir del año 2000 y especialmente a raíz de sus apariciones en El Club de la Comedia.

Es conocido por su humor directo y cercano, que capta la esencia de la vida cotidiana, y ha conseguido trasladar el monólogo humorístico a una gran variedad de públicos, desde programas de televisión hasta espectáculos teatrales en vivo, con un éxito continuado.

Aunque popularmente conocido por su labor como monologuista, Leo Harlem ha desarrollado su faceta teatral a través de este formato, que, si bien puede considerarse una forma de comedia, comparte aspectos esenciales del teatro, al dar a su espectáculo y una estructura dramática y construir en ellos una narrativa en la que actúa como único intérprete estableciendo una relación directa con el público.

Premio de Teatro Provincia de Valladolid

La Diputación de Valladolid viene entregando el Premio de Teatro ‘Provincia de Valladolid’ con el objetivo de reconocer los méritos de aquellas personas o instituciones, vinculadas a la provincia de Valladolid, y que cuenten con una trayectoria artística que haya contribuido de forma destacada a desarrollar el mundo del teatro y de las artes escénicas en cualquiera de sus modalidades.

En total, son 27 las personalidades y entidades que, vinculadas a Valladolid y su provincia, han recibido ya este galardón:

Año 1990 Mery Maroto

Año 1991 Fernando Urdiales

Año 1992 Juan Ignacio Miralles “Licas”

Año 1993 José Luis Alonso de Santos

Año 1994 Juan Antonio Quintana

Año 1995 Lola Herrera

Año 1996 Aurora Bautista

Año 1997 Concha Velasco

Año 1998 Emilio Gutiérrez Caba

Año 1999 Ángel Velasco Montoya

Año 2000 Emilio Laguna

Año 2001 Azar Teatro

Año 2002 Pedro Peña

Año 2003 Lucía Quintana Maroto

Año 2004 Roberto Enríquez

Año 2005 Enrique Cornejo

Año 2006 Fernando Cayo

Año 2007 José Pedro Carrión

Año 2008 Ricardo Vicente

Año 2009 Ana Otero

Año 2012 Teatro Corsario

Año 2014 Asociación Amigos del Teatro

Año 2016 Olmedo Clásico

Año 2018 FETAL

Año 2020 Javier Semprún

Año 2022 Jorge Calvo

Año 2024 Leo Harlem