Desarticulado un grupo criminal que robaba en casas del centro de Valladolid: dos mujeres cazadas y detenidas

La Policía Nacional ha detenido el pasado 23 de octubre a dos mujeres como presuntas autoras de un delito de robo con fuerza en una zona céntrica de Valladolid, cerca del Campo Grande, tras ser sorprendidas manipulando la puerta de acceso al portal.

Los hechos ocurrieron a las 13:00 horas, cuando los agentes observaron a una mujer que manipulaba esa puerta con un objeto no identificado mientras la otra estaba de espaldas y con actitud vigilante.

Cuando se percataron de la presencia policial, ambas emprendieron la huida, pero fueron interceptadas por los policías actuantes unos pocos metros más adelante. En la fuga, los agentes vieron cómo una de ellas se desprendía, de forma disimulada, de un objeto que portaba en las manos y arrojó al suelo.

Cuando fueron identificadas, una de las mujeres manipuló un teléfono de pequeño tamaño, e intentó hacer una llamada.

Tras las comprobaciones pertinentes, se constató que una de ellas tenía en vigor una orden de búsqueda, detención y personación emitida por el Juzgado de Instrucción Número 4 de Benidorm.

Ambas cuentan con antecedentes por delitos de robo con fuerza.

Paralelamente, otro indicativo policial localizó en el lugar donde se arrojó el objeto un plástico de color amarillo, comúnmente utilizado para la apertura de puertas mediante el método del resbalón.

Durante el cacheo superficial de pertenencias, se hallaron riñoneras de pequeño tamaño ocultas en el interior de sus pantalones, así como diversos objetos en el interior de sus bolsos tales como: dos riñoneras interiores, dos mascarillas, dos gorros, dos pares de guantes, prendas de cuello, una linterna y unas tijeras.

Las detenidas manifestaron no residir en Valladolid y no ofrecieron explicación alguna sobre su presencia en la ciudad, careciendo además de llaves o sistemas de apertura inteligentes.

Las dos mujeres detenidas integraban un grupo criminal itinerante, altamente especializado en la comisión de robos con fuerza en domicilios. Su movilidad constante entre distintas localidades, junto con el perfeccionamiento de sus métodos delictivos, dificultaba notablemente su localización.

Se procedió a su detención siendo trasladadas a dependencias policiales para la instrucción de diligencias.

Una vez terminadas las mismas una de las mujeres fue puesta en libertad, pasando la otra a disposición judicial ya que le constaba en vigor una orden de búsqueda detención y personación por el Juzgado de Instrucción número 4 de Benidorm siendo puesta en libertad por la autoridad judicial.