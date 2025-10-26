Le roban una mesa de mezclas de 1.200 euros de su coche en un barrio de Valladolid

Las DJ con la mesa de mezclas. Cristina Villarino / El Español

Agentes de la Policía Nacional han logrado recuperar una mesa de mezclas valorada en 1.200 euros que había sido sustraída del interior de un vehículo estacionado en la Calle Arca Real, en la noche del pasado 6 de junio.

El propietario del vehículo, que lo había dejado cerrado debidamente, denunció que, al ir a utilizarlo a la mañana siguiente, encontró las puertas del lado del copiloto abiertas y el interior revuelto.

Ahí fue cuando constató la desaparición del equipo de sonido profesional que guardaba en el maletero, mientras que el vehículo no presentaba daños externos y tampoco internos.

Tras la denuncia, los agentes iniciaron las correspondientes gestiones de investigación, que permitieron por un lado identificar plenamente al presunto autor de los hechos, localizarlo y proceder a su detención y localizar y recuperar el equipo sustraído.

El detenido prestó declaración en dependencias policiales y una vez se informó a la autoridad judicial y se terminó el atestado policial el varón fue puesto en libertad.

En la jornada del 17 de octubre, la Policía Nacional ha procedido a la entrega del material recuperado a su legítimo propietario, cerrando así con éxito la intervención.