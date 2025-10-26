Doble accidente en Valladolid con choques contra quitamiedos y un niño de seis años con dolores
Uno se ha producido en la A-62, en Zaratán y el otro en la capital vallisoletana.
Más información sobre sucesos: Herido un joven de 19 años en la cara y las manos tras un accidente de tráfico con vueltas de campana en El Espinar
El Servicio de Emergencias ha informado de un accidente a las 0:53 en el kilómetro 128 de la A-62, sentido Salamanca, en el término municipal de Zaratán (Valladolid) después de que un vehículo chocara contra un quitamiedos.
Se dio rápidamente aviso del accidente a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid y a Emergencias Sanitarias Sacyl que envió recursos.
Todo para atender a una mujer de 39 años que se encontraba mareada y con dolor de cuello tras el siniestro.
Además, el 112 ha informado de otro accidente vial en la capital vallisoletana que ha tenido lugar en la Avenida de Salamanca, a la altura del edificio Duque de Lerma y en sentido Palencia.
En el lugar se ha producido una colisión por alcance entre dos turismos. Se dio aviso a Sacyl, a la Policía Nacional y también a la Municipal desde la sala de operaciones del 112.
Se enviaron recursos para atender a un varón de seis años con dolor de espalda.