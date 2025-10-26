La Plaza de las Cortes en Valladolid

La Plaza de las Cortes en Valladolid Fotografía: Google Maps

Valladolid

Alertan a la Policía de que un hombre se estaba masturbando a plena luz del día en la Plaza de las Cortes de Valladolid

Los agentes de la Policía Nacional buscaron a esta persona por las inmediaciones sin poder localizarlo.

Publicada

Eran las 15:00 horas de este jueves, 23 de octubre, cuando el 091 de la Policía Nacional recibió una llamada que alertaba de que un hombre se estaba masturbando, a plena luz del día, como han confirmado los agentes en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Las mismas fuentes aseguran que los hechos se produjeron en la Plaza de las Cortes de la ciudad del Pisuerga y que al recibir la llamada acudieron al lugar.

Imagen de archivo de la Policía Nacional

“Cuando llegamos no estaba. Le buscamos por las inmediaciones, pero no lo localizamos finalmente”, añaden desde la Policía Nacional.

El varón, por tanto, pudo escapar sin que fuera interceptado por los agentes.