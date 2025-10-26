Alertan a la Policía de que un hombre se estaba masturbando a plena luz del día en la Plaza de las Cortes de Valladolid

Eran las 15:00 horas de este jueves, 23 de octubre, cuando el 091 de la Policía Nacional recibió una llamada que alertaba de que un hombre se estaba masturbando, a plena luz del día, como han confirmado los agentes en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Las mismas fuentes aseguran que los hechos se produjeron en la Plaza de las Cortes de la ciudad del Pisuerga y que al recibir la llamada acudieron al lugar.

“Cuando llegamos no estaba. Le buscamos por las inmediaciones, pero no lo localizamos finalmente”, añaden desde la Policía Nacional.

El varón, por tanto, pudo escapar sin que fuera interceptado por los agentes.