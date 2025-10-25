Un cine ampliará sus 169 butacas y abrirá dos nuevas salas en Valladolid: "Pueden inaugurarse en el aniversario"

Los Cines Casablanca de Valladolid volvieron a la vida hace apenas tres años, de la mano de Arturo Dueñas, y la cosa parece que va bien. El equipo de comunicación ha informado a EL ESPAÑOL de Castilla y León que prepara la apertura de “dos nuevas salas” que se van a sumar a las tres con las que ya cuenta este cine en la actualidad.

En la actualidad, el lugar cuenta con un total de 169 butacas. Se ha cerrado el acuerdo para incorporar dos locales aledaños y sumar así dos salas más al complejo para lo que se elaborará un proyecto.

“La intención es que puedan inaugurarse en marzo del próximo año para coincidir así con el cuarto aniversario de la reapertura de los cines”, afirman desde el equipo de comunicación del lugar.

“La intención es atender a un mayor número de estrenos de cine de autor, en versiones originales, organizar más ciclos e iniciativas de todo tipo, atendiendo a las expectativas y las peticiones del público, que siempre acogió con entusiasmo la reapertura de los cines Casablanca y les ha brindado todo su apoyo”, finalizan en la nota remitida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La historia del lugar

En 1987, José María Álvarez, que había sido uno de los promotores del cine Groucho, en la calle Cadenas de San Gregorio, puso en marcha en mayo de 1987 en la calle Platerías los Cines Casablanca, con la intención de ofrecer un cine independiente y alternativo al cine comercial. En 2002 se trasladaron a su ubicación actual, en la calle Leopoldo Cano.

En el año 2020, coincidiendo con la pandemia y el fallecimiento del propietario, cerró sus puertas, hasta que el 17 de marzo de 2022, el productor y director vallisoletano Arturo Dueñas los puso de nuevo en marcha, manteniendo la misma política de programación, pero incidiendo en la presencia de realizadores y la organización de eventos cinematográficos.

Desde entonces han pasado por sus salas para presentar sus películas, directores como Jonás Trueba, Celia Rico, Pablo Berger, Arantxa Echevarría, Julio Medem, José Luis Guerin, Azucena Rodríguez, Gaizka Urresti o Belén Funes, entre otros muchos.

También se han organizado ciclos especializados (Márta Mészáros, Paulo Rocha, Maurice Pialat), proyecciones de cortometrajes, talleres didácticos de cine clásico o cine mudo acompañado al piano por Ricardo Casas.