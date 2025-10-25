Blanca Portillo disfruta de uno de los mejores manjares de Valladolid en un famoso y céntrico restaurante

La Seminci ha echado a rodar este viernes, 24 de octubre, en Valladolid y son muchos los famosos, sobre todo actores, que se dejan ver por la ciudad del Pisuerga y disfrutan, en diferentes establecimientos hosteleros de las delicias que ofrecen.

La Guía Repsol define al Antiguo Merino, que se ubica en la calle Leopoldo Cano del lugar, como una “barra de vinos histórica y siempre bien concurrida que “dispone de menús” y explica que “se puede comer en cualquier momento del día”.

Allí triunfan especialmente los días de cocido y uno de los grandes manjares de Valladolid como es el arroz con bogavante, una auténtica delicia para el paladar que se elabora con mimo y que deleita a todos los que lo prueban.

Un lugar que cuenta con 89 metros cuadrados y que puede llegar a acoger a un total de 40 comensales, que ha experimentado un cambio tremendo desde que el propietario actual cogió las riendas y por el que se han pasado grandes estrellas a lo largo de estos años.

En esta ocasión ha sido la actriz madrileña, de 62 años, Blanca Portillo. También productora y directora española que ganó el premio Goya a mejor actriz por su brillante papel en Maixabel.

Además, estuvo nominada también por su papel en El Color de las Nubes, Volver y Siete Mesas de Billar Francés, y ha disfrutado del arroz con bogavante este viernes, 24 de octubre.

“Empieza la Seminci y hoy nos ha visitado Blanca Portillo para probar nuestro famoso arroz con bogavante. Gracias por la visita”, señalaban desde el local vallisoletano tras esta estelar visita.

Serán muchos los famosos que esta semana se pasen por la ciudad pucelana y disfruten de los mejores manjares del lugar.

Una estrella como Blanca Portillo, ya lo ha hecho.