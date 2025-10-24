De los contenedores rojos de ropa usada a la nave para venderla: detenidos por robar 16.300 kilos en Valladolid

Desde el pasado mes de junio, el Grupo de Robos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Valladolid-Delicias comenzó a recibir denuncias inquietantes.

Los contenedores de ropa usada, que son propiedad de una empresa concesionaria del Ayuntamiento, aparecían vacíos sin señales de forzamiento. Esos contenedores rojos que han ido llenando los barrios de la ciudad.

Los sensores que registran movimientos y niveles de llenado mostraban inclinaciones anómalas, aperturas en horas insólitas, descargas nocturnas. Algo raro.

El misterio tenía un coste tangible. Hasta la madrugada del 21 de octubre, el perjuicio económico ascendía a unos 50.000 euros, con más de 16 toneladas de ropa desaparecidas. Prendas donadas con vocación solidaria que terminaban desaparecidas en un circuito clandestino que aún no se había desvelado.

Las denuncias trazaron un patrón similar. Los contenedores eran desplazados a localidades cercanas como Humanes (Madrid) o Geria (Valladolid); las cerraduras desaparecían misteriosamente, y pronto se sospechó que las llaves se estaban copiando.

Los ladrones actuaban de noche, fines de semana incluidos, con una apariencia casi profesional. Chalecos reflectantes, herramientas adecuadas, y una furgoneta que daba el pego.

Entre septiembre y octubre, según las cifras de la Policía Nacional, el registro de pérdidas fue, por ejemplo, el 4 de septiembre de 600 kilos, el 10 de septiembre de 1.000 kg, del 16 de septiembre al 6 de octubre de 12.400 kg y del 20 de octubre más de 1.040 kilos.

Fue precisamente esa última noche cuando todo explotó. Trabajadores de la empresa concesionaria sorprendieron a los sospechosos en la calle Ecuador, mientras manipulaban un contenedor con su conocida furgoneta.

El desenlace

A partir de entonces, los investigadores siguieron el rastro hasta una nave industrial donde, entre montañas de ropa, descansaban las pruebas del saqueo.

Tras vigilar el lugar, la madrugada del 22 de octubre se saldó con la detención de dos hombres.

En el registro posterior, autorizado judicialmente, se hallaron 840 kilogramos de ropa sustraída, además de una lista de herramientas compuesta por sierra radial, dos barras de uña, una llave de carraca, dos destornilladores, un candado, un chaleco reflectante, entre otras muchas cosas.

El botín fue devuelto a la empresa perjudicada. Los detenidos, en cambio, han sido puestos a disposición judicial. La autoridad decretó su libertad, aunque con antecedentes policiales a sus espaldas.