La trifulca entre cuatro clientes y el encargado de la sidrería Los Guajes de Valladolid llega a juicio tres años después

La sección 4 de la Audiencia Provincial de Valladolid, tras elevar la causa el Juzgado de Instrucción número 1, acogerá la próxima semana el juicio por la trifulca en la antigua sidrería Los Guajes de hace tres años, donde cuatro clientes en estado ebrio increparon a una camarera y todo desembocó en una pelea con el encargado del local.

En concreto, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso este periódico, la Fiscalía pide multas por ocho presuntos delitos leves de lesiones a los cuatro clientes y al encargado del local. Además, a uno de los clientes le solicita cárcel por un supuesto trato vejatorio contra la camarera de la sidrería por razón de su piel.

Siempre según el relato de la Fiscalía, los hechos se remontan al 5 de junio de 2022. Primero llegaron al establecimiento dos de los clientes, JA.G.S y P.R.M, quienes pidieron su consumición y dos raciones. Sin embargo, dado que presentaban síntomas de haber consumido bebidas alcohólicas, la camarera retrasó la comanda hasta que abonasen la misma.

Después de ellos llegaron otros dos de los acusados, amigos de los primeros, A.P.D. y L.G.S., sentándose todos ellos en la barra del establecimiento. Una vez les sirvieron la primera ración, los cuatro comenzaron a mantener una "actitud indecorosa, discutiendo entre ellos y llamando la atención al resto de la clientela".

Cuando llegó la segunda ración, los encausados se quejaron por la tardanza, llegando A.P.D. a tirar el plato a la camarera y, "guiado por el ánimo de humillarla por razón de color de piel", comenzó a gritar "no queremos la ración, no la vamos a pagar, puta, eres una puta negra, eres una negra asquerosa, me das asco, vete a tu puto país, cuando te vea te voy a matar, me he quedado con tu cara".

Dado que la situación persistía y hasta incluso JA.G.S. trató de sacar a la trabajadora de la barra, el cocinero decidió proteger a su compañera y la víctima decidió llamar al encargado del local, LJ.M.C.

Al llegar, se produjo entonces una discusión entre LJ.M.C y A.P.D, en la cual, "ambos guiados por el ánimo de atentar contra la integridad física del otro", protagonizaron una agresión mutua a la que se unieron los otros tres encausados.

Por estos hechos, la Fiscalía ha considerado que A.P.D. es presunto autor de un delito de lesión de la dignidad por motivos discriminatorios, penado con 1 año y 3 meses de cárcel, o bien de un supuesto delito contra la integridad moral, con pena de prisión de 1 año y cuatro meses.

Además, también le acusa de un presunto delito de lesiones leves, que hacen extensivo al resto de acusados, incluido el encargado, que contempla una multa de 600 euros para cada uno de ellos.

Asimismo, en el apartado de responsabilidad civil, la Fiscalía reclama que A.P.D. indemnice a la camarera con 1.000 euros por los daños morales causados, mientras que él y los otros tres clientes abonen a LJ.M.C la cantidad de 150 euros por las lesiones sufridas.

Por otro lado, el Ministerio público solicita a LJ.M.C un total de 1.000 euros en concepto de indemnización a los cuatro clientes por las lesiones ocasionadas.