El gerente de Motos Copa declarará el 12 de diciembre por una presunta estafa que ya suma 13 denuncias

El caso de Motos Copa, el concesionario vallisoletano que operaba como distribuidor oficial de varias marcas y que cerró repentinamente sus puertas, sigue creciendo en dimensión judicial.

Ya son 13 los denunciantes que han acudido a los tribunales para acusar al gerente de presuntos delitos de estafa y apropiación indebida, según ha confirmado el despacho DGD Abogados, que representa a varios de los afectados.

El responsable del negocio, que se encuentra bajo investigación, declarará ante el juez el próximo 12 de diciembre a las 13:00 horas, después de que su comparecencia inicial, prevista para el 7 de noviembre, fuera aplazada por motivos de agenda de su defensa.

Los denunciantes relatan un mismo patrón: tras entregar entre 2.000 y 12.000 euros en algunos casos incluso sus propios vehículos como parte del pago, se quedaron sin la moto nueva prometida ni posibilidad de recuperar el dinero.

Varios compradores aseguran que, al contactar con los fabricantes, descubrieron que los pedidos que el concesionario afirmaba haber tramitado nunca llegaron a cursarse.

El cierre repentino del local, con la verja echada y sin aviso previo, encendió las alarmas entre los clientes, que comenzaron a presentar denuncias a medida que constataban la imposibilidad de recuperar su dinero o sus motos.

Desde el despacho DGD Abogados explican que no todos los denunciantes están personados en la causa: “Algunos han optado por ejercer acusación particular, otros se limitan a denunciar, en cuyo caso su defensa la asume el Ministerio Fiscal”.

Además, advierten de que el número de afectados podría aumentar en los próximos días, ya que “hay varios casos pendientes de incorporarse al procedimiento”.

De momento se han abierto diligencias, una vez finalice esta fase darán traslado para que, tanto el fiscal como las acusaciones particulares, pidan la apertura de juicio oral formalizando la acusación por un delito de estafa.

En ese momento es cuando se le acusará formalmente como presunto autor de uno o varios delitos.

El juzgado continúa recopilando documentación y testimonios mientras la investigación avanza lentamente, en un proceso que podría sumar nuevas denuncias antes de la declaración del gerente.