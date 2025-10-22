Siloé presenta 'Campo Grande', su single más pucelano y anuncia una gira mundial: "Es la canción más importante"

Siloé se ha convertido en uno de los grandes grupos de referencia de Valladolid. 'Todos los besos' ya es la banda sonora de los habitantes de la ciudad del Pisuerga.

Este miércoles, el Teatro Carrión ha sido el escenario al que se han subido Fito, Javi y Jaco para el preestreno del nuevo single ‘Campo Grande’, un tema del grupo que formará parte del próximo álbum que tendrá un sabor muy pucelano, con la referencia al pulmón verde de la capital del Pisuerga.

La han calificado como la canción “más importante” de la trayectoria del grupo. De hecho, el pasado 15 de septiembre congregaron a más de un centenar de incondicionales en la pérgola de Campo Grande para grabar el videoclip del tema que lleva por título el nombre del parque.

En el preestreno ha estado presente el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, cuyo proyecto musical cuenta con el apoyo municipal a través de un patrocinio publicitario del Consistorio dotado con 36.300 euros (IVA incluido).

Asimismo, el grupo ha aprovechado la ocasión para anunciar que va a realizar una gira mundial que acabará el 27 de marzo de 2027 con su primera actuación en el Movistar Arena de Madrid.