Un pequeño kiosco del barrio de Las Delicias reparte más de 155.000 euros en Euromillones

El sorteo de Euromillones ha dejado en Valladolid este pasado martes una gran sonrisa. En concreto a la persona que se llevó 155.906 euros en un premio de tercera categoría.

Este boleto fue validado en el despacho receptor número 84.280, según informó Loterías y Apuestas del Estado. Concretamente en el Paseo Juan Carlos I, número 15, en un pequeño kiosco del barrio de Las Delicias.

No ha sido el único, hubo otro en el despacho receptor nº 60.840 de Ibiza.

Esta es la segunda vez en dos semanas que EuroMillones toca por Las Delicias, un barrio que fue agraciado también con un premio de tercera categoría la pasada semana.

Con el ‘eurobote’ generado, en el próximo sorteo de EuroMillones, un único acertante de primera categoría (5 + 2) podría ganar 52 millones de euros.