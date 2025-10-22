La Diputación de Valladolid lanza una línea de ayudas por 200.000 euros para la mejora de los colegios rurales

Imagen de una escuela infantil en la provincia de Valladolid Fotografía: Diputación de Valladolid

La Diputación de Valladolid, a través de su Comisión de Igualdad de Cooperación a Municipios, ha aprobado un incremento de 200.000 euros para la línea de ayudas destinadas a la reparación, conservación y mejora de colegios de Educación Infantil y Primaria del medio rural.

Los ayuntamientos interesados podrán presentar sus solicitudes hasta el 5 de diciembre, acompañadas de una memoria explicativa de la actuación prevista. Con esta ampliación del presupuesto inicial, ya se invirtieron durante este ejercicio otros 400.000 euros, se ha buscado mejorar las condiciones de los centros escolares y apoyar a los municipios en el mantenimiento de sus instalaciones educativas.

Resolución de subvenciones

La Diputación de Valladolid ha aprobado la resolución de subvenciones y ayudas que alcanzan un total de 1.181.024,14 euros, distribuidos en diferentes programas de apoyo a entidades locales, empresas y colectivos.

La Comisión de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico ha aprobado la resolución de la convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos y Entidades Locales Menores dentro del programa de Reto Demográfico 2025, con un presupuesto total de 550.000 euros.

Estas ayudas se destinan a 51 proyectos que "promueven la dinamización económica y social de los municipios rurales mediante iniciativas generadoras de empleo y riqueza, así como a centros sociales y establecimientos de restauración que contribuyan al asentamiento y arraigo de la población en el territorio".

La misma comisión ha aprobado también las resoluciones de las convocatorias de ayudas al comercio de proximidad y la venta ambulante, con una inversión total de 158.236,95 euros, que permitirá atender 72 solicitudes que cumplen los requisitos establecidos.

Del total, 78.236,95 euros se destinan al comercio de proximidad en municipios de menos de 400 habitantes, incluidos los bares que prestan servicio de tienda, mientras que 80.000 euros se dedican a incentivar la venta ambulante itinerante en al menos dos municipios de la provincia con población inferior a 400 habitantes.

Asimismo, la Comisión de Empleo ha aprobado invertir 40.000 euros en subvenciones destinadas a la constitución y funcionamiento de asociaciones de empresarios y comerciantes de la provincia, en total serán diez las asociaciones que se beneficiarán de estas ayudas, que buscan impulsar actividades de promoción y formación empresarial en el entorno local.

Por otra parte, la Comisión de Asistencia y Cooperación a Municipios ha aprobado la concesión de subvenciones por un importe total de 101.787,19 euros, destinadas a 19 municipios de la provincia para la financiación de obras de bajo coste económico que garanticen el abastecimiento de agua ante situaciones sobrevenidas.

Estas ayudas permitirán resolver los problemas de suministro en los núcleos de población afectados.

Además, la Comisión de Servicios Sociales e Igualdad de Oportunidades ha resuelto la convocatoria de subvenciones por 240.000 euros dirigidas a 67 Ayuntamientos y Entidades Locales Menores de menos de 20.000 habitantes para financiar obras y equipamiento inventariable en locales municipales destinados a personas mayores, con el objetivo de mejorar su bienestar y que las personas mayores del medio rural cuenten con las instalaciones y equipamiento necesario.

La misma Comisión ha concedido a los ayuntamientos cabecera de los Centros de Acción Social (CEAS), dependientes de la Diputación de Valladolid, la cantidad total de 91.000 euros para la realización de obras menores y la adquisición de equipamiento inventariable.