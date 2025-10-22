Aquavall mantendrá congeladas las tarifas de agua en 2026 y destinará 11,58 millones a inversiones

El concejal de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero, preside el Consejo de Administración de Aquavall Ayuntamiento de Valladolid

Aquavall va a mantener en 2026 las tarifas de agua sin variaciones por duodécimo año consecutivo.

Este miércoles se ha aprobado el plan presupuestario aprobado por el Consejo de Administración, presidido por el concejal de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero, que prevé unos ingresos de 27,8 millones de euros para el próximo ejercicio y un resultado positivo de 6,83 millones, que se reinventará en el propio servicio.

El presupuesto de explotación contempla 18,5 millones de euros en gastos corrientes, de los cuales 8,14 millones corresponden a personal y 10,38 millones a bienes y servicios.

Los ingresos proceden en un 92% de las tarifas por abastecimiento, alcantarillado y depuración, y se suman 700.000 euros de ingresos patrimoniales y 1,57 millones de transferencias de capital vinculadas al PERTE del ciclo del agua.

Aquavall prevé ejecutar 11,58 millones de euros en inversiones reales. La mayor parte irá destinado a "la renovación y adecuación de redes de abastecimiento y alcantarillado", con 5,43 millones, tal y como han explicado.

Las actuaciones en instalaciones de producción y depuración alcanzan los 3,37 millones, con intervenciones en la ETAP de San Isidro, el nuevo bombeo de Parquesol, paneles solares en la EDAR y la reparación de digestores.

Asimismo, está previsto que destinen 1,2 millones a otras actuaciones, entre ellas la construcción de un edificio de oficinas en Las Eras.

Por otra parte, han avanzado que el plan incorpora 1,57 millones de euros adicionales vinculados a proyectos financiados con fondos europeos dentro del PERTE. Estas inversiones se centran en redes, potabilización, depuración y actuaciones complementarias de modernización.

"La entidad no prevé recurrir a endeudamiento ni solicitar aportaciones al Ayuntamiento. La autofinanciación alcanzará los 9,3 millones y los 1,57 restantes se cubrirán con el remanente de tesorería", afirman.

En este sentido, el presupuesto general de gastos e inversiones asciende a 30,1 millones, equilibrado con los gastos.

En 2026 prevé gestionar 16,9 millones de metros cúbicos de abastecimiento en la ciudad y 19 millones en depuración. La plantilla estará formada por 177 trabajadores.

El Consejo también ha autorizado el expediente de contratación del servicio de mantenimiento del motogenerador de la EDAR de Valladolid. El contrato, con un presupuesto de 270.303 euros más IVA y una duración de 36 meses, se licitará mediante procedimiento abierto.

Oferta de empleo

Aquavall ha acordado la renovación de su plantilla mediante la aprobación de la Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio 2025.

El informe de recursos humanos indica siete vacantes producidas en 2024, todas por jubilación. Las nuevas incorporaciones abarcarán puestos técnicos, administrativos y operativos.

De forma paralela, el consejo ha definido una Oferta de Empleo Público específica para contratos relevo. La entidad podrá convocar seis plazas fijas para cubrir jubilaciones parciales en áreas técnicas como redes de abastecimiento y alcantarillado, ETAP y EDAR.