La vida de Teo tras vender miles de Pucela Roll: "Creen que me he forrado y voy en Porsche, pero sigo con mi Volkswagen"

Teo Rodríguez en la entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Era el pasado 13 de noviembre de 2024 cuando Teo Rodríguez, el chef del Restaurante Trasto de Valladolid, se proclamaba ganador del VIII Campeonato Mundial de Pinchos y Tapas gracias al Pucela Roll, hoy ya famoso en el mundo entero.

La espiral de hojaldre rellena de guiso de lechazo con kare raisu, demi glace en su cocción y pistachos, se convertía en la mejor tapa del mundo y el cocinero, natural de Tordesillas (Valladolid), conseguía el primer cetro mundial para nuestro país.

El caso es que el vallisoletano había triunfado un año antes, en 2023, tras conseguir también hacer la mejor tapa en el Concurso Provincial de Pinchos de Valladolid y reinando en la XIX edición del Concurso Nacional de Pinchos y Tapas ‘Ciudad de Valladolid’.

El éxito, sin embargo, no se le sube la cabeza al bueno de Teo. Acude a su cita con EL ESPAÑOL de Castilla y León con la mejor de sus sonrisas, sabedor de que nadie le puede quitar lo bailado ya, como diría aquel.

“La gente cree que me he forrado y que voy en Porsche, pero sigo con mi Volkswagen de toda la vida”, asegura entre risas en esta entrevista el prestigioso cocinero.

Dos años muy intensos

“Estoy bien. Un poco cansado porque han sido dos años intensos, pero la verdad es que he de estar eternamente agradecido por todo lo que me ha pasado. Tengo la satisfacción de que nos viene mucha gente a visitar a Trasto siendo unos de sus principales propósitos al llegar a Valladolid”, afirma el tordesillano de 48 años.

Amante del fútbol y, sobre todo, de la cocina, también juega al pádel y no lo hace mal. Esto de la hostelería le viene de pequeño. Se ha criado en el negocio familiar. 30 años de experiencia suma en el sector y diez ya al frente del Restaurante Trasto, uno de los establecimientos hosteleros de referencia en la ciudad del Pisuerga.

Teo Rodríguez a las puertas de la Cúpula del Milenio

“Siempre recordaré mis primeros pasos en el negocio familiar de Vega de Valdetronco, en el Hotel La Torre Restaurante Los Palomares, que tiene más de 60 años. También de mi infancia en Tordesillas. Jugué en el club de fútbol de allí. Fueron años muy buenos”, afirma el hostelero.

Sus raíces no pasaron desapercibidas para el alcalde del municipio vallisoletano, Miguel Ángel Oliveira, que le lió este año para dar, con gran acierto, el pregón de las fiestas de septiembre en algo que fue “un orgullo” para él.

“Por encima del Campeonato Nacional de 2023 recuerdo el Provincial, que era la antesala de lo que podía ocurrir. Nos presentábamos con la L a la espalda, pero sabiendo que teníamos una buena tapa para optar a algo. Ganamos y no sabes la repercusión que tiene hasta que, al día siguiente, ves una gran cola en la puerta de tu negocio para probar el Pucela Roll”, afirma Teo.

Y un año después, en 2024, triunfó en el Mundial. “Si con el Nacional la cola llegaba hasta el Mozart, ahora lo hacía hasta la Chocolatería El Castillo. Una pasada, una auténtica locura”, añade.

Un matrimonio de Madrid se presentó a última hora de la noche un día en su restaurante, tras ver el pincho en la televisión, solo para probarlo y marchar. Algo increíble.

El Pucela Roll

“El pincho es la unión de la elaboración icónica del New York Roll con el producto más emblemático de la capital y provincia vallisoletana como es el lechazo. Este año, de los cuatro participantes pucelanos que se presentan al Nacional, tres van con este producto”, explica Teo Rodríguez.

El dueño del Restaurante Trasto nos confiesa que “en estos dos años ha vendido 100.000 Pucela Roll, sin contar los que hacemos fuera”. La gente le conoce, le para por la calle y valora su trabajo.

El sabroso Pucela Roll Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

“Detrás de cada pincho hay también mucho gasto. Yo digo que un restaurante es como una tragaperras. Hay que pagar el producto, a los trabajadores, la energía, y muchas cosas más”, añade.

Eso sí, no duda en reconocer que gracias a esta excelente elaboración le “han pasado cosas que jamás hubiera imaginado” y que han colocado a su establecimiento hostelero en “una posición privilegiada” en Valladolid. Eso hay que ganárselo, y Teo lo ha hecho.

Cediendo el trono

“No me da pena ceder el trono. Al final, tengo ganas porque creo que, todavía, no nos ha dado tiempo a asimilar todo lo que hemos conseguido en estos dos últimos años. El Concurso de Tapas de Valladolid es la Champions de la gastronomía y hemos triunfado en él”, asegura.

Este año verá los toros desde la barrera hablando del Concurso Nacional y del Mundial, eso sí “con nervios” por los participantes de la ciudad y con el deseo de que “completen un buen papel”.

Teo Rodríguez tras ganar el Concurso Mundial de Tapas Fotografía: Ayuntamiento de Valladolid

“Prefiero ser cola de león que cabeza de ratón. Ahora, todo el equipo del Trasto nos merecemos disfrutar de lo que nos ha pasado. Quiero pasarlo bien con lo que hago y sin miedo a hacer cosas nuevas”, responde Teo sobre el futuro.

También pide “salud” para los suyos tras completar una gesta que tardará años en repetirse en Valladolid.