Un conocido hotel cambia de manos en Valladolid y el de Zara retrasa su fecha de apertura

Eurostars Hotel Company, la cadena hotelera del Grupo Hotusa, ha informado a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León que ha comprado el Hotel Juan de Austria de Valladolid.

La cadena hotelera ha anunciado que los nuevos establecimientos adquiridos, todos ellos de 4 estrellas, están situados en Sevilla, San Sebastián, Bilbao, Madrid, Ciudad Real, Tenerife, dos en Santander y el de Valladolid.

Ocho de los hoteles empezaron a operar como Eurostars Hotel Company el pasado sábado 11 de octubre y el noveno de ellos está en la ciudad del Pisuerga que comenzará a hacerlo en “marzo del 2026”, como han explicado fuentes de la compañía a este periódico.

Con estas adquisiciones, la compañía suma más de 1500 habitaciones a su oferta y alcanza los 294 hoteles en un total de 23 países, de los cuales 226 están situados en la Península Ibérica y 202 en España.

Amancio López, el presidente del Grupo Hotusa ha afirmado que “la adquisición de estos nueve establecimientos refleja nuestra firme apuesta por el crecimiento sostenido y la consolidación del liderazgo de Eurostars Hotel Company en España”.

Todo en, una “integración que refuerza nuestra presencia en destinos de gran valor estratégico y el compromiso con el desarrollo de la oferta turística de calidad en nuestro país”.

Los hoteles adquiridos

La marca ha dado a conocer los nueve hoteles que han adquirido en España. Por un lado, el Eurostars Al Andalus Palace 4 estrellas que se ubica en Sevilla con un total de 623 habitaciones, restaurante y 14 salones para reuniones y también para eventos.

Todas las adquisiciones se tratan de hoteles de cuatro estrellas como el de San Sebastián, el Eurostars Amara, con un total de 163 habitaciones, restaurante, cafetería y cinco salones para reuniones y eventos.

En Bilbao el grupo ha adquirido el Eurostars Indautxu con 184 habitaciones, restaurante, bar-terraza y nueve salones para reuniones y eventos.

En Madrid Eurostars gestionará el Puerta Madrid, con 194 habitaciones, restaurante y 11 salones para reuniones y eventos, mientras que en Ciudad Real se han hecho con el Rey Alfonso X, un hotel de 66 habitaciones y tres salones para reuniones y eventos.

En Tenerife se harán cargo del hotel Atlántida con 144 habitaciones, restaurante y ocho salones para reuniones y eventos.

En Santander con el Dorma Coliseum y con el Sardinero, de 92 y 89 habitaciones y con 3 salones y un restaurante y salón para reuniones y eventos respectivamente.

El último de ellos es el Hotel Juan de Austria en Valladolid, que abrirá sus puertas en marzo de 2026 como Eurostars, certificando la apuesta de la compañía por la ciudad del Pisuerga.

Apuesta de Eurostars por Valladolid

El Hotel Juan de Austria, ubicado en el Paseo de Zorrilla número 108 de la ciudad del Pisuerga “comenzará a operar con el nombre de Eurostars desde marzo de 2026”, han señalado fuentes de la compañía en declaraciones a este medio.

Se trata de un hotel que cuenta con un total de 83 habitaciones, dos restaurantes y cuatro salones, situado en una ubicación inmejorable de Valladolid.

La apuesta de la compañía es clara en Valladolid ya que también “se han hecho en arrendamiento” con el Hotel El Coloquio situado en la Plaza de la Universidad de la ciudad vallisoletana.

Además, también va a gestionar el gran hotel de cinco estrellas en el Zara de la Plaza de Constitución que, en principio, estaba previsto que abriera sus puertas en noviembre, pero, finalmente, se retrasa.

“La previsión es que el hotel que se ubicará en el gran Zara de la Plaza Constitución abra en diciembre de 2025. Ya se están llevando a cabo comercializaciones”, aseguran fuentes de la compañía a este periódico.