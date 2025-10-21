Adiós a los malos olores de Valladolid y Zaratán gracias a la ampliación del Centro de Tratamiento de Residuos

Visita de autoridades a la ampliación del Centro de Tratamiento de Residuos

Solución definitiva para los malos olores de la ciudad. El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha inaugurado hoy la ampliación del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR), una instalación de referencia nacional que consolida el compromiso de la ciudad con la economía circular, la sostenibilidad y el bienestar ciudadano.

La reforma, con una inversión de 43 millones de euros, incorpora la tecnología más avanzada para maximizar la recuperación de materiales, reducir los rechazos a vertedero y, especialmente, eliminar los olores que históricamente afectaban a la capital y al municipio de Zaratán.

La nueva planta aborda de forma integral la eliminación de olores mediante la instalación de sistemas cerrados de captación de aire, biofiltros ampliados y el rediseño completo de los puntos de vertido.

Las zonas de descarga están completamente confinadas en naves con atmósfera controlada, lo que impide la emisión de gases y polvo al exterior.

Además, el aire extraído es tratado mediante biofiltración avanzada, garantizando una depuración eficaz antes de su liberación. Estas medidas han permitido una reducción drástica de las molestias por olores, uno de los principales objetivos del proyecto y una demanda reiterada de los vecinos de Valladolid y Zaratán.

Durante la inauguración, Carnero destacó que “esta actuación supone una renovación integral del complejo, dotándolo de sistemas de vanguardia que no solo aumentan la eficiencia y la recuperación de recursos, sino que también mejoran notablemente la calidad ambiental de su entorno”.

La ampliación convierte al CTR en una de las plantas más modernas de España. Dispone de tres líneas de tratamiento para residuos mezclados, envases ligeros y fracción orgánica, con equipos de separación óptica, triaje automatizado y procesos biológicos controlados. La fracción orgánica se somete a biometanización y compostaje en túneles cerrados, generando biogás suficiente para cubrir el 100% del consumo eléctrico del centro.

El complejo cuenta también con una planta renovada de tratamiento de lixiviados, dotada de ultrafiltración y ósmosis inversa, que asegura el cumplimiento de los parámetros más exigentes de vertido. Todo el proceso está gestionado digitalmente para garantizar la trazabilidad y la transparencia en la gestión de los residuos.

La ampliación incorpora un Centro de I+D en residuos, donde se desarrollarán proyectos europeos de innovación en biotecnología y valorización de materiales. Además, la iniciativa educativa “La Fábrica Inversa” acercará a escolares y ciudadanía el proceso de transformación de residuos en recursos.

El nuevo edificio para el personal, amplio y luminoso, incluye zonas de descanso, comedor y un patio interior ajardinado que mejora las condiciones laborales y refuerza el bienestar de los trabajadores.

Un compromiso compartido

El alcalde subrayó que el éxito del nuevo CTR también depende de la colaboración ciudadana: “Separar correctamente los residuos en casa es el primer paso para que esta instalación funcione al máximo de su capacidad y Valladolid avance hacia un modelo de ciudad más limpia, eficiente y libre de olores”.