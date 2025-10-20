Un vecino le delata tras colarse en un portal de Valladolid con casi 2.000 euros y varios gramos de cocaína

Un hombre ha sido detenido este pasado 17 de octubre después de que se colase en un portal y un vecino le delatase al avisar a la Policía Nacional por un varón ajeno al edificio que había subido al último piso. Fue pillado con casi 2.000 euros y varios gramos de cocaína.

Todo ocurrió a primera hora del citado día en un edificio de la avenida Reyes Católicos, cuando un vecino llamó a la sala CIMACC 091 porque había visto a una persona ajena al inmueble subir a la última planta.

Una dotación uniformada se personó en el lugar y se entrevistó con el requirente de la llamada, con el objetivo de recabar más información.

Fue entonces cuando los agentes subieron hasta la última planta del edificio para buscar a esta persona, a quien encontraron escondido en un rincón del último tramo de escaleras.

Al preguntarle por el motivo de su presencia en este lugar, dio respuestas incoherentes como que había visto el portal abierto y subió para descansar.

En el momento de su identificación y cacheo superficial por seguridad, encontraron entre sus ropas 1.745 euros en efectivo y dos envoltorios de plástico que contenían una sustancia en polvo de color blanco que resultó ser cocaína, arrojando un peso de 8,74 gramos.

Al ser preguntado por el dinero, el posteriormente arrestado manifestó primero que se lo había dejado un amigo y luego se contradijo para decir que se lo había dado una tía suya.

Por todo ello, los agentes procedieron a su detención como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y fue trasladado a dependencias de la Policía Nacional en la comisaría de las Delicias.

Allí fue puesto bajo custodia y se dio seguimiento al trámite de las diligencias policiales correspondientes. En las mismas se constató que la droga intervenida, según las tablas de la Oficina Central Nacional de Estupefacientes para el segundo semestre de 2025, el precio de la sustancia hubiera alcanzado un valor de 525,71 euros.

Tras finalizar el atestado policial fue puesto a disposición judicial, decretando la autoridad su libertad con cargos.