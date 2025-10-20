Rebeca desata la alegría en Peñafiel repartiendo un gran premio y billetes durante diez años

Rebeca Maseda, la vendedora de la ONCE que ha repartido el premio en Peñafiel Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y león

El Cupón Fin de Semana de la Once ha repartido un total de 240.000 euros en el municipio vallisoletano de Peñafiel.

Ha sido Rebeca Maseda Renedo, la centinela de la ilusión que ha llevado la suerte a la bella localidad vallisoletana con la venta de un boleto de los números adicionales del sorteo de fin de semana, correspondiente al sábado 18 de octubre y premiado con 24.000 euros al año durante 10 años.

En total, por tanto, son un total de 240.000 euros los que han ido a parar a la provincia vallisoletana.

El Sueldazo del Fin de Semana de la Once ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón, con premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.700 vendedores y vendedoras de la Organización (800 de ellos en Castilla y León). Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.