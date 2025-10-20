Así es ‘Mexillón’ de Habanero Taquería: la mejor tapa hispánica de Valladolid con sabores sorpresa

Así es ‘Mexillón’ de Habanero Taquería: la mejor tapa hispánica de Valladolid

La creatividad y el sabor hispanoamericano fueron los grandes protagonistas del I Rally Gastronómico Sabores de Hispanidad, cuya entrega de premios tuvo lugar esta mañana con la presencia de la concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal; el vicepresidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, Emilio Martín; y el gerente de la Fundación Municipal de Cultura, José Ignacio de Uribe.

El público ha elegido como ganadora la propuesta “Mexillón”, una tostada de maíz con mejillones en escabeche, aguacate y kale frito creada por Habanero Taquería (C/ Duque de Lerma, 4).

En segundo lugar se situó Acibelas, una arepa de maíz rellena de pollo y mermelada de tomate acompañada de tres salsas, elaborada por el restaurante Tapas y Arepas (C/ Acibelas, 5).

Los responsables de ambos establecimientos recibieron un diploma acreditativo y entradas para el musical Mamma Mia, que se representará estas Navidades en el Teatro Calderón. Además, todos los participantes obtuvieron un obsequio cortesía de la Fundación Municipal de Cultura.

Tapas y Arepas, segundo clasificado

Entre los más de 300 votantes que participaron en la elección de las tapas favoritas, el público premiado con dos localidades para el musical fue José Antonio Perrino, quien también acudió al acto de entrega.

El rally, celebrado del 9 al 12 de octubre en el marco de la programación especial por el Día de la Hispanidad, reunió 21 propuestas de 16 establecimientos de la ciudad, todas ellas inspiradas en la riqueza gastronómica hispanoamericana.

La concejala Irene Carvajal destacó que “uno de los intercambios más importantes del proceso de mestizaje es el gastronómico”, subrayando el objetivo del evento de “poner sobre la mesa esta simbiosis como una seña de la grandeza de lo hispano”.

Foto de los ganadores

Por su parte, Emilio Martín valoró positivamente la iniciativa y recordó que “la gastronomía carece de fronteras, como demuestra a la perfección este rally”.

Participantes y tapas

La Malquerida, C/Alarcón 5, presenta Taco de Cochinita.

Ángela, C/ Doctor Cazalla 1, ha elaborado Manuscrito de Colón.

Rte. Caroba, C/ Dulzainero Ángel Velasco 1, participa con Ceviche de Cangrejo.

Moka, Paseo de Zorrilla 3, presenta 4 propuestas: Tracapecho (Bolivia), Bolón de Chicharrón (Ecuador), Capahapa (Venezuela) y Sancocho (República Dominicana).

Faroles Rock, C/ Alonso Berruguete 4, ha creado Cevimetal.

Rte. el Bisturí, C/ Santuario 3, con su propuesta Perla Limeña.

Rte. el Consejero, C/ Francisco Zarandona 6, presenta Causa Perdida.

Kalathos, Plaza Portugalete 3, ofrece 2 propuestas: Incaviche y El Dorado.

Mamataco, C/Platerías 9, ha creado Taco de Cochinita.

La Catrina, C/ Salud 4, participa con Pupusas.

Habanero Taquería, C/ Duque de Lerma 4, ha elaborado Mexillón.

Suances Café & Bar, C/ Doctor Moreno 28, con su propuesta Canoas del Caribe.

La Solana, C/ La Solanilla, presenta Ceviche de Bola Ecuatoriana.

Eli Gastrobar Grill, Paseo Arco Ladrillo 28, ha creado Risole Brasileño. Tapas y Arepas, C/ Acibelas 5, participa con Acibelas.

La Bambalina, Plaza Martí y Monsó 2, presenta 2 propuestas: Empanadillas de dos Sabores.