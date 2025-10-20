Hallan el cadáver de un hombre en la dársena de Medina de Rioseco: desapareció el sábado durante una boda

Imagen del lugar en el que ha sido rescatado el cadáver en Medina de Rioseco Fotografía: Guardia Civil

En la mañana de este lunes, 20 de octubre, se ha encontrado el cuerpo sin vida de un hombre de 47 años y vecino de Palencia en la dársena de Medina de Rioseco, como ha informado la Guardia Civil.

La Benemérita ha informado de que el hombre había abandonado, el sábado 18 de octubre, una boda a la asistía como invitado en la Ciudad de los Almirantes. Todo con la intención de dirigirse al hotel donde se encontraba alojado.

Sin embargo, tras las comprobaciones oportunas, se verificó que no llegó a pernoctar en este establecimiento.

La Guardia Civil de Valladolid ha liderado, coordinado y dirigido el dispositivo de búsqueda activado desde el mismo momento en que se interpuso la denuncia de la desaparición en la madrugada del 19 de octubre.

Durante la mañana de hoy lunes, 20 de octubre, se ha localizado en la zona de la dársena el cuerpo sin vida de esta persona cuya descripción física coincide con la del varón desaparecido.

El hallazgo ha sido posible gracias a la intervención de un dron del equipo Pegaso de la Guardia Civil, especializado en vigilancia aérea y apoyo en operaciones de búsqueda.

Tras el descubrimiento, se ha procedido a dar aviso inmediato a la Autoridad Judicial y al Médico Forense, quienes han iniciado las diligencias correspondientes.

El cuerpo no presenta signos aparentes de violencia, quedando a la espera del informe forense que determinará las causas del fallecimiento.