Así ha sido la boda de Stella Banderas en Valladolid: salen a la luz las primeras imágenes del vestido y de la divertida fiesta

Parecía casi imposible poder ver alguna imagen de lo que sucedía en la boda de Stella del Carmen y Alex Gruszynski. Un enlace que ha provocado un gran revuelo mediático y del que ha habido muy poca información por el gran secretismo que ha mantenido la pareja.

La boda, que ha tenido lugar en la bodega Abadía Retuerta LeDomaine, ha estado en el foco de todas las miradas durante este fin de semana. Muchos se preguntaban cómo sería, qué comerían los invitados, cómo estaría decorado o qué vestido elegiría la protagonista para uno de los días más importantes de su vida.

Los invitados durante la cena dylan____johnson Instagram

Fue su padre, Antonio Banderas, quien rompía el hermetismo este sábado y se acercaba a los medios de comunicación para ofrecer los primeros detalles.

El reconocido actor daba a conocer los motivos por los que Stella decidía casarse en Valladolid y afirmaba que había sido una ceremonia "muy emocionante y bonita" donde las lágrimas se habían apoderado de los allí presentes.

Una historia de amor de película dado que los recién casados se conocen desde "los cuatro años". Un enlace lleno de amor y mucha diversión con más de 200 invitados y todo preparado para que fuera un fin de semana mágico.

Una imagen de la ceremonia treylyons instagram

Este domingo ya se han empezado a conocer algunos detalles de la gran boda del año. Los invitados han sido los encargados de filtrar algunas imágenes de los novios y también de la decoración.

El evento ha sido uno de los más blindados, la seguridad ha estado presente en cada rincón para evitar que nadie se pudiera acercar a la zona. Sin embargo, la revista People ha publicado la primera imagen del vestido de novia.

Un sofisticado vestido de encaje de corte sirena. Tiene escote palabra de honor y hombros caídos, que combinan con unas preciosas mangas largas y vaporosas.

Un look completado con el pelo suelto y unas ondas naturales. El novio, por su parte, ha optado por un smoking oscuro con una camisa blanca y pajarita negra.

El novio con unos amigos durante la celebración forever__150 Instagram

Pese a que ningún invitado ha compartido una instantánea de ese momento, sí que lo han hecho de la gran fiesta. Y en una de esas imágenes se ha podido ver el segundo vestido elegido por Stella para darlo todo. Un diseño de encaje más cómodo con tejido vaporoso.

Por otra parte, también han publicado en redes sociales algunos de los momentos más significativos del enlace. Como ha sido una foto del precioso altar decorado con velas, el salón donde se ha celebrado el convite o algunas instantáneas de la fiesta.

El novio, por su parte, ha sido mucho más fotografiado en redes sociales. Los amigos han compartido algunos de los momentos más divertidos de la noche donde se le puede ver disfrutando y dándolo todo tras haberse dado el 'sí, quiero' con la mujer de su vida.