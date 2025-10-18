La boda blindada de Stella Banderas revoluciona la Ribera del Duero: fans en las puertas y una carta sin entregar

Un grupo de amigos con una pancarta de bienvenida a Stella Banderas Miriam Chacón Ical

La localidad vallisoletana de Sardón de Duero está en pleno foco mediático. Nadie se podía imaginar que este fuera el lugar elegido por Stella del Carmen Banderas, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, para su enlace con el empresario estadounidense Alex Gruszynski.

Es, sin ninguna duda, la gran boda del año. Pese a que los novios habían barajado otras posibilidades como Los Ángeles o Málaga, la provincia de Valladolid fue su lugar elegido para darse el 'sí, quiero'.

La Milla de Oro de la Ribera del Duero es un lugar repleto de encanto del que, desde hace días, no se deja de hablar tras la llegada de los primeros invitados y según se han ido conociendo algunos detalles de una boda que será tan lujosa como hermética.

Expectación ante la boda de Stella del Carmen Miriam Chacón Ical

Este viernes tenía lugar la preboda en el Monasterio de Valbuena. Varios autobuses y furgonetas con cristales tintados aparecían en el hotel con unos elegantísimos invitados que empezaban a disfrutar de un fin de semana prometedor.

Pese a los focos y las cámaras, los novios están consiguiendo mantener cierta privacidad para disfrutar de este evento. Las medidas de seguridad y el secretismo están haciendo que se convierta en toda una boda 'antimediática'.

Vecinos, curiosos y amantes de Hollywood quieren acercarse para poder ver algo de esta gran cita donde no faltarán las caras más conocidas del mundo. Una gran expectación rodea a la localidad de Sardón de Duero ante el enlace que tendrá lugar este sábado y contará con más de 250 invitados.

Un fan llamado Jhon ha intentado acercarse esta mañana a entregar una carta a Antonio Banderas aunque sin éxito ya que, por motivos de seguridad, no le han dejado entrar al recinto.

Jhon, fan de Antonio Banderas, con la carta que ha intentado trasladar al actor tras ser expulsado del recinto donde se celebra el enlace de Stella Banderas Miriam Chacón Ical

Asimismo, un grupo de amigos se concentraba fuera con una gran pancarta donde se puede leer: "Americanos, os recibimos con alegría", una frase que tiene su origen en la popular película española de 1953 'Bienvenido, Mister Marshall'.

El lugar de la celebración cuenta con helipuerto, lo que ha facilitado que las grandes estrellas lleguen sin ser vistas por los allí presentes. Un establecimiento que, recientemente, ha sido galardonado con tres llaves Michelin de alojamiento, dispone de 30 habitaciones, siendo 27 de ellas dobles y tres suites.

Está previsto que Chris Martin, vocalista de Coldplay y expareja de su hermana Dakota Johnson, sea el encargado de poner banda sonora a una celebración de ensueño.

Los invitados y el personal han tenido que firmar cláusulas de confidencialidad donde se prohíbe la difusión de imágenes y no permiten el uso del teléfono móvil en algunas de las áreas de la celebración.