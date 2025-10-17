El jurado condena a 30 años de cárcel al asesino de Teresa Rodríguez "por la extrema gravedad de los hechos"

Imagen de un homenaje a Teresa Rodríguez en noviembre de 2022 en la Plaza Mayor de Valladolid R. Valtero Ical

El jurado belga encargado de decidir sobre el asesinato de Teresa Rodríguez ha dictado sentencia este viernes. Condena a 30 años de cárcel al ex Guardia Civil y expareja de la víctima César Arribas por el asesinato de la enfermera vallisoletana en Bruselas el 27 de octubre de 2022.

Según señala la agencia EFE, el jurado ha tenido en cuenta "la extrema gravedad de los hechos" en su condena. La joven de 23 años recibió 150 puñaladas en el apartamento donde residía en el centro de Bruselas.

Aun así valoró como atenuantes la ausencia de antecedentes y el buen comportamiento que ha tenido en la prisión desde que lleva internado. También la indemnización de 32.000 euros que ha abonado a la familia. Considera que todos estos hechos evidencian que toma conciencia de los hechos. El jurado estaba compuesto por 4 mujeres y 8 hombres.

La familia de la víctima se ha mostrado satisfecha con la sentencia al haberse decidido el máximo que permite la ley belga en estos casos. Han declarado ante los medios de comunicación que "tenían miedo" de que la falta de antecedentes y el buen comportamiento de César Arribas pudieran haber supuesto una rebaja de la pena.

El acusado tiene un mes para recurrir esta sentencia. Puede alegar tan solo errores formales durante el proceso judicial.

Palma Lara, amiga de la víctima y portavoz de la familia, ha lamentado el "sufrimiento terrible" que han supuesto estos tres años. Ha pedido que en este tipo de casos tan graves se aligeren los procesos judiciales porque para la familia "es una verdadera tortura".

Además solicitó a la justicia española que se desarrolle "un marco jurídico" para que en los crímenes cometidos a nacionales fuera de España se "obligue al cumplimiento íntegro de las penas".

César Arribas podría pedir ser puesto en libertad dentro de 12 años. Según las leyes de Bélgica se puede solicitar libertad provisional al cumplir la mitad de la pena. Arribas lleva 3 años en la cárcel. Aun así la decisión final de concederle esos beneficios tendrá que ser valorada en su momento por un juez.

Los abogados del condenado consideran que la pena impuesta es "desmesurada". Así lo habían manifestado ante la petición de la Fiscalía. En su lugar opinan que deberían haberse solicitado 23 años, la misma edad que el asesino tenía cuando cometió el crimen.

Los hechos ocurrieron el 27 de octubre de 2022. César Arribas viajó desde España hasta Bruselas, al piso que Teresa Rodríguez tenía junto a la Grand Place. Su objetivo era retomar la relación sentimental con la víctima. Ante su negativa, le asestó 150 puñaladas.

Después se lanzó por la ventana del inmueble resultando herido grave. Tuvo que estar ingresado en la UCI para recuperarse de sus heridas y justo después ingresó en prisión. Arribas era guardia civil en prácticas y fue expulsado del cuerpo tras conocerse ese caso.

Teresa Rodríguez se encontraba trabajando como enfermera en el instituto Jules Bordet de Bruselas, un centro especializado en oncología.