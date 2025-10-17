La dulce bienvenida a Antonio Banderas a su llegada a Valladolid por la boda de su hija: "Queríamos tener un detalle"

Antonio Banderas junto a los responsables de Todo Catering en el aeropuerto de Valladolid @todocatering_valladolid Instagram

Antonio Banderas ya está en Valladolid. El célebre actor español llegó a la ciudad del Pisuerga el pasado miércoles con motivo de la boda de su hija, Stella del Carmen Banderas, quien contraerá matrimonio con Alex Gruszynski este sábado, 18 de octubre, en Sardón de Duero.

Y su llegada no ha podido ser más dulce. Todo Catering, la empresa encargada de proveer a los vuelos privados y chárter del aeropuerto de Villanubla, le ha recibido con unas torrijas de yema tostada y leche frita.

"Queríamos tener un detalle con él", reconocen desde la propia empresa en declaraciones a este periódico. No saben si las habrá probado, pero este "obsequio" seguro que endulzará la llegada de Banderas a Valladolid.

La boda

Este 18 de octubre, el exclusivo complejo de Abadía Retuerta LeDomaine, en Sardón de Duero, acogerá la que se considera ya una de las bodas del año, donde reunirán algunas de las figuras más relevantes del panorama internacional.

Aunque criada principalmente en Estados Unidos, pero nacida en Marbella (Málaga), la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith tiene un fuerte arraigo por España, principalmente ligado a las raíces de su padre.

El inminente matrimonio que se dará el 'sí, quiero' en plena cuna de la Ribera del Duero barajó opciones para su casamiento en Los Ángeles o Málaga, pero acabaron por decantarse por este complejo que aúna exclusividad y detalles del más alto nivel.

Además, también la preboda tuvo lugar en Valladolid, en Castilla Termal Monasterio de Valbuena. Según avanzó la sección Jaleos del Corazón de EL ESPAÑOL, alrededor de 150 invitados llegarán este sábado a Sardón de Duero para presenciar el amor eterno entre los jóvenes.

Aparte de los padres de la joven, también se espera que a la cita acudan múltiples celebridades de carácter nacional e internacional. Habrá, además, un fortísimo dispositivo de seguridad privada para garantizar la privacidad del enlace, además de que los invitados no podrán utilizar los dispositivos móviles.