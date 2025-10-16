Detenido tras fracturar la mano al hijo del dueño de un bar durante un forcejeo en Medina del Campo

La Policía Nacional detuvo el pasado martes a un hombre por un presunto delito de agresiones graves que cometió durante un altercado en un bar de Medina del Campo.

Los hechos se remontan a las 01:00 horas del pasado 12 de octubre, cuando, según informan fuentes policiales, se produjo una agresión en el interior del establecimiento.

El denunciante, hijo del propietario del establecimiento, manifestó que fue alertado por su padre ante la presencia de un hombre que estaba generando altercados en el local, siendo a su llegada al lugar cuando ambos invitaron al presunto autor de los hechos a abandonar el local.

Del mismo modo, afirmó en ese momento, este reaccionó de forma violenta, forcejeando con él y llegando a golpearle la mano derecha contra la barra.

Asimismo, manifestó que, ante la agresividad del individuo, este se defendió utilizando la barra de los toldos, logrando que el hombre abandonara el interior del local. Si bien, este se quedó en las inmediaciones, según informa la Policía Nacional, en actitud hostil.

Nada más recibir el aviso, varios agentes se personaron en el lugar de los hechos, constatando la presencia del presunto autor en las cercanías del bar y observando, además, su actitud agresiva hacia el denunciante.

Por su parte, la víctima tuvo que ser atendida en el Hospital Comarcal de Medina del Campo, donde se le diagnosticó una fractura del cuarto y quinto metacarpiano de la mano derecha.

Con todo ello y debido al alcance de las lesiones, el agresor fue puesto en búsqueda policial hasta que sobre las 20:00 horas del pasado 14 de octubre, este fue detenido en la calle San Lázaro tras ser reconocido por un agente durante un servicio de prevención de delincuencia en la vía pública.

Si bien, tras pasar a disposición judicial, este fue puesto en libertad.