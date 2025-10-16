El conductor que mató a una vaquilla en Bolaños de Campos es de Lleida y fue retenido por los vecinos tras huir

Imagen de un agente con el quad con el que el investigado atropelló mortalmente a una vaquilla en las fiestas de Bolaños de Campos

El conductor del quad que mató a una vaquilla durante el encierro en el primer día de fiestas de Bolaños de Campos (Valladolid) es un vecino de Rosselló (Lleida) de 39 años y la Guardia Civil le ha investigado como presunto autor de un delito contra los animales, por lo que se enfrenta a una pena de hasta 18 meses de cárcel o 24 meses de multa.

Los hechos ocurrieron el pasado 3 de octubre a las 17:00 horas, en la suelta de la primera, de nombre Grajilla, de las dos vaquillas que se habían contratado para el encierro de campo de la localidad vallisoletana. El conductor atropelló mortalmente al astado pasándole por encima y luego trató de huir hasta ser finalmente localizado por vecinos de la localidad que lograron interceptarle y retenerle para identificarle.

El Ayuntamiento de Bolaños de Campos, como ya adelantó el alcalde en declaraciones a este periódico, presentó tras ello una denuncia en el Puesto de la Guardia Civil de Medina de Rioseco y también hizo lo propio el ganadero que organizaba el festejo por los perjuicios ocasionados.

Conocidos los hechos, la Guardia Civil inició una investigación ante la comisión de un presunto delito contra los animales.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Valladolid, además de la Fiscalía de la Audiencia Provincial, en la sección de Urbanismo y Medio Ambiente.

El investigado se enfrenta ahora a una pena que está recogida en el artículo 340 bis del Código Penal, que refleja penas de prisión de entre seis y 18 meses, o bien una multa de 18 a 24 meses.

Asimismo, se ha remitido a la Jefatura Provincial de Tráfico de Valladolid una denuncia al tener el conductor caducada la I.T.V del quad con el que ocurrieron los hechos.