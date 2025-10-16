46 chefs españoles y 16 internacionales disputarán los concursos nacional y mundial de tapas de Valladolid

El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, Jaime Fernández; la directora técnica del Concurso Nacional, Ana García; el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero; el director técnico del Campeonato Mundial, Ángel Moretón; y la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, en la presentación del XXI Concurso Nacional de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid y el IX Campeonato Mundial de Tapas Ciudad de Valladolid. Ayuntamiento de Valladolid

Valladolid ya ha iniciado la cuenta atrás para una de sus citas más esperadas.

Y es que, el próximo mes de noviembre, la ciudad del Pisuerga se convertirá en epicentro de la gastronomía nacional y mundial con la celebración del XXI Concurso Nacional de Pinchos y Tapas ‘Ciudad de Valladolid’ y el IX Campeonato Mundial de Tapas ‘Ciudad de Valladolid’.

Dos certámenes muy consolidados que se disputarán del 10 al 12 de noviembre en la Cúpula del Milenio y que han sido presentados en la mañana de este jueves, 16 de octubre, por el alcalde, Jesús Julio Carnero, junto con la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, Jaime Fernández, la directora técnica del Concurso Nacional, Ana García, y el director técnico del Campeonato Mundial, Ángel Moretón.

En dicha presentación se ha podido conocer que serán 46 los chefs que participarán en el Concurso Nacional, los cuales han sido seleccionados entre 396 propuestas gastronómicas.

Estos demostrarán sus dotes culinarias los días 10 y 11 ante un jurado presidido por Paco Morales, chef del restaurante Noor de Córdoba, con tres estrellas Michelin, que decidirá quién se alza con el campeón nacional de tapas 2025.

En lo que respecta al Campeonato Mundial, este contará con 16 chefs internacionales procedentes de los cinco continentes y entre los que se encuentra el ganador de la pasada edición del Concurso Nacional, Los lunes al sol del restaurante Gran Sol de Hondarribia, Guipuzkoa.

Todos ellos lucharán el próximo 13 de noviembre por el Premio Aceite de Oliva España, siendo un jurado presidido por Pichaya Pam Soontornyanakij, reconocida como Mejor Cocinera del Mundo 2025 y chef del restaurante Potong en Bangkok, con una estrella Michelin.

Por su parte, los periodistas Goyo González y Pepe Ribagorda ejercerán de maestros de ceremonia conduciendo las diferentes jornadas gastronómicas de esta nueva edición que reunirá a los mejores cocineros y especialistas del sector gastronómico.

Y esto no es todo. Como cada año, durante este mes de noviembre, Valladolid también acogerá la celebración del Festival de la Tapa, en esta ocasión del 11 al 16.

De este modo, algunos de los bares y restaurantes de Valladolid apadrinarán a los chefs participantes y ofrecerán al público sus pinchos y tapas.

En la app TapasVLL podrán consultarse los establecimientos participantes, las tapas que ofrecerán, así como los días y horarios concretos en los que se podrán degustar.