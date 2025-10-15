Valladolid busca artistas para desarrollar sus proyectos en Galerías VA: recibirán una ayuda de 1.500 euros

El espacio de creación Galerías VA- Fundación Municipal de Cultura, ubicado en las antiguas galerías comerciales de la calle de López Gómez, lanza una nueva convocatoria para la sección de artistas y creadores residentes, que podrán desarrollar sus proyectos en los estudios de este centro.

En total, seleccionarán seis propuestas para las residencias anuales y cuatro para las estancias cuatrimestrales. Serán en dos periodos: de enero a abril y de septiembre a diciembre.

Los residentes tendrán a su disposición un estudio de 25 metros cuadrados y completamente amueblado al que podrán acceder los días hábiles de 08:00 a 22:00 horas, sin coste por su uso.

Además, con este proyecto los residentes recibirán una ayuda económica de 1.500 euros, en el caso de las estancias anuales, y de 500 euros por las cuatrimestrales, para el desarrollo de su propuesta.

A cambio, los residentes realizarán iniciativas y actividades de entorno para la comunidad. La convocatoria de Galerías VA está dirigida a personas físicas, empresas, colectivos y asociaciones con domicilio fiscal en la ciudad de Valladolid, para proyectos cuyo fin sea el desarrollo de una industria creativa, un proyecto artístico o iniciativas participativas y abiertas a la comunidad.

Las solicitudes para disfrutar de un periodo de residencia en Galerías VA deben presentarse en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Valladolid o por cualquier otro medio recogido en la convocatoria hasta las 23:59 horas del 13 de noviembre para las residencias anuales y las cuatrimestrales del primer periodo, de enero a abril.

Para las residencias de cuatro meses en el periodo de septiembre a diciembre, las solicitudes podrán presentarse desde su publicación y hasta las 23:59 horas del 30 de mayo de 2026.