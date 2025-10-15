Tordesillas afronta sus clásica media maratón y 10K con nuevo recorrido y récord de participantes

Presentación de la XXVIII Media Maratón y 10K 'Villa del tratado' de Tordesillas en la Diputación de Valladolid

Tordesillas (Valladolid) ya está lista para su XXVIII Media Maratón y 10K 'Villa del tratado'. Una cita deportiva que este año estrena recorrido en la primera disciplina y que ya ha registrado récord de inscripciones a falta de 48 horas del cierre del plazo. Tendrá lugar este próximo domingo, 19 de octubre y servirá como Campeonato de Castilla y León en ambas pruebas.

La sede de la Diputación de Valladolid ha acogido este miércoles la presentación del evento que se enmarca dentro del calendario nacional y autonómico de atletismo. A la misma han acudido el diputado de Deportes, Javier González, el alcalde de la villa, Miguel Ángel Oliveira, y el concejal de Deportes, Jesús Carro, además de representantes de Caja Rural de Zamora y Clínica EVODental como patrocinadores principales.

Además del grueso popular que se pondrá en la línea de salida que estará en la Plaza Mayor de Tordesillas, estarán presentes grandes nombres del atletismo nacional e internacional.

El nuevo recorrido de la media maratón está homologado por la RFEA y ha sido diseñado con el objetivo de ofrecer un trazado más rápido y atractivo que combina, a su vez, la belleza urbana de la villa con sus parajes naturales.

Según ha destacado Oliveira, la prueba "consolida a Tordesillas como un referente en la organización de eventos deportivos de primer nivel", no solo en el ámbito popular, sino también en el federado.

La cifra de inscritos supone, para el regidor, "una magnífica oportunidad para poner en valor nuestro municipio, su entorno, su patrimonio y, sobre todo, el compromiso de sus vecinos con el deporte y la vida saludable".

En Tordesillas estarán presentes grandes figuras del atletismo que ya han confirmado como el marroquí Abderrahmane Aferdi, campeón de España de media maratón en 2025 y subcampeón este año, que buscará mejorar su marca de 1h01'.

También el uruguayo Cristhian Zamora, actual recordman de su país en media maratón y maratón y quien llegará desde Tokio tras participar en el Campeonato del Mundo y un récord personal de 1h02'. La participación de élite la completará el marroquí Zakariya El Boubekraoui tras lograr distintos triunfos en España y una marca personal en esta distancia de 1h03'.

En el apartado local, estarán algunos deportistas vallisoletanos como Samuel Mateos y Rubén Sánchez. O Daniel Alonso, vencedor del 10K de Tordesillas el año pasado y que busca coronarse como campeón autonómico en esta prueba.

Respecto a las mujeres, estarán presentes Pilar Fernández, con 35'10'' en 10K y un podio absoluto en la mítica Behobia-San Sebastián, además de récords en Máster 45 en 5.000, 10.000 y 10 kilómetros.

O la triatleta vallisoletana Elena Diez, bronce en el Campeonato de España élite de Triatlón Cross este pasado verano; y Jimena Martín, subcampeona de España de Trail Running en 2017 y que ya ha ganado en dos ocasiones en Tordesillas en ediciones anteriores.

Todos los participantes contarán con camiseta técnica conmemorativa, bolsa del corredor, medalla finisher, duchas, guardarropa, fisioterapia, avituallamientos, ambulancias y servicio médico.

El alcalde ha querido mostrar su "reconocimiento y agradecimiento" a todos los voluntarios, entidades estatales, servicios municipales y patrocinadores por hacer posible este evento, por su "implicación" que "demuestra, una vez más, la capacidad de Tordesillas para unirse en torno a iniciativas que promueven valores tan importantes como la superación, el esfuerzo y el trabajo en equipo".

Asimismo, ha aplaudido el papel que han desempeñado patrocinadores para hacer posible el evento deportivo como es el caso de la Diputación de Valladolid, a través de su apoyo al deporte provincial, y Caja Rural de Zamora, "siempre vinculada al impulso de actividades locales".

"Desde el Ayuntamiento de Tordesillas seguimos apostando de manera decidida por la promoción del deporte como elemento de cohesión social, de fomento de la participación ciudadana y de impulso económico y turístico. Este tipo de pruebas contribuyen a proyectar una imagen positiva y dinámica de la villa, y a reforzar nuestra posición como destino atractivo para la práctica deportiva y el turismo activo", ha zanjado Oliveira.