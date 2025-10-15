Localizan desorientado y deshidratado en su domicilio a un vecino de Tordesillas que llevaba varios días desaparecido

La Guardia Civil ha auxiliado a un hombre de unos 68 años, al que varios conocidos echaban en falta desde hace varios días, en la localidad de Tordesillas.

Los agentes tuvieron conocimiento el pasado día 13 de octubre sobre las 18:00 horas cuando recibieron el aviso, por parte de dos vecinos de Tordesillas que manifestaban su preocupación por un amigo suyo, también residente en la localidad, del que no tenían noticias.

Indicaron que lo último que sabían era que se encontraba en mal estado de salud. Los agentes se desplazaron al domicilio del interesado, donde no obtuvieron respuesta al llamar a la puerta. Tras entrevistas con vecinos, se constató que nadie había tenido contacto reciente con él, aunque su vehículo estaba cerca de la vivienda.

Ante la sospecha de que pudiera encontrarse en el interior de su vivienda en situación de emergencia, los agentes contactaron con la propietaria del inmueble. Esta acudió con una copia de la llave aunque no fue posible abrir la puerta.

Ante la existencia de indicios racionales de riesgo para la vida del interesado, solicitaron la colaboración del parque de bomberos de Tordesillas, quienes accedieron al interior a través de una ventana que daba al patio comunitario, sin causar daños.

Una vez dentro de la vivienda se localizó al hombre tendido en la cama, desorientado y deshidratado. La puerta fue abierta desde el interior, permitiendo el acceso a los agentes.

La vivienda tenía un evidente estado de insalubridad. Los vecinos afirmaron que desde hacía un tiempo percibían un fuerte olor desagradable. La Guardia Civil avisó a los servicios médicos, que estabilizaron al paciente y procedieron a su evacuación al Hospital Río Hortega de Valladolid.

Finalmente, los agentes oficiaron a los Servicios Sociales de Tordesillas para informarles de la situación y activar los protocolos de atención por vulnerabilidad social.