Tragedia en la provincia de Valladolid al morir una persona arrollada por un AVE: cortada la vía y trenes parados

Una persona, de la que se desconocen datos de filiación, ha fallecido tras ser arrollada por un tren de Alta Velocidad en Hornillos de Eresma, en la provincia de Valladolid, como ha confirmado la Guardia Civil a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El suceso se ha producido a las 10:02 horas, en el kilómetro 142 del trazado de Alta Velocidad, al que se accede por un camino agrícola que sale del kilómetro 30 de la carretera VA-405, como ha informado el Servicio de Emergencias.

El 112 ha dado la alerta a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias-Sacyl para acudir al lugar de los hechos. También un médico de Atención Primaria del centro de Salud de Olmedo.

Finalmente se ha confirmado el fallecimiento de la persona, como han apuntado fuentes de la Benemérita a este medio. El 112 ha añadido que "se desconoce si se trata de un hombre o de una mujer".

Cortes de la vía

Según ha informado Adif, se encuentra interrumpida la circulación entre Olmedo y Valdestillas, en la línea de Alta Velocidad Madrid-Valladolid, debido a dicho accidente en un punto no autorizado de paso.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha informado también de que el incidente "mantiene suspendida la circulación en la zona".

“Si se prolongan las tareas de levantamiento del cadáver la afección va a ser notable”, ha avanzado el ministro. Además, ha señalado que, a las 11.00 horas, unos 13 trenes que iban a circular por la línea AVE entre Madrid y Valladolid no pueden continuar con su viaje.

El fatal suceso condiciona las comunicaciones de Madrid con País Vasco, Galicia, Asturias, Cantabria, así como con ciudades de Castilla y León como Segovia, Valladolid, Salamanca, Palencia, León o Burgos, entre otras.