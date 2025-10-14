El presidente de la RFEF zanja cualquier tira y afloja con el Barça y la selección: "No hay ningún tipo de polémica"

"No hay polémica. Estoy agradecido a los clubes". Con estas palabras, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha querido restar importancia este martes en Valladolid a la ausencia de algunos jugadores del FC Barcelona en las convocatorias de la selección absoluta y sub-21 tras las presiones públicas del míster blaugrana, Hansi Flick, que derivó en cruce de palabras con el seleccionador nacional, Luis de la Fuente.

En la previa del España-Bulgaria de clasificación para el Mundial 2026 que se disputa este 14 de octubre en el estadio José Zorrilla, Louzán ha mantenido un encuentro con los presidentes de todas las federaciones territoriales y el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, para después visitar la fan zone instalada en la Plaza Mayor.

Allí, a preguntas de los medios, el presidente de la RFEF ha reconocido no querer generar "ningún tipo de polémica" en relación a las distintas voces que aseguran que la convocatoria ha estado marcada por Flick. Todo empezó con la convocatoria de Lamine Yamal, asegurando el entrenador blaugrana que en la "selección no se cuida al jugador" pues presentaba molestias físicas.

Posteriormente, la estrella de la selección se cayó de la convocatoria tras remitir el FC Barcelona un informe médico y una vez la presión pública fue propiciada por Flick. Después fue Dani Olmo quien también sufrió molestias y causó baja de la concentración en esta ventana FIFA. El último en hacerlo ha sido Ferrán Torres, que tras ser titular en Elche en el partido ante Georgia, no se vestirá de corto esta noche en Valladolid.

La polémica se extiende igualmente hasta la sub-21, donde Marc Bernal fue convocado en primera instancia para este parón por selecciones tras recuperarse recientemente de una grave lesión, pero de nuevo se cayó de la lista por molestias físicas.

Y ante todo esto, Louzán ha incidido en que se están "haciendo muy bien las cosas" y ha apuntado que las voces que hablan de que la convocatoria está marcada y dirigida por el FC Barcelona, son "apreciaciones que hay que respetar", evitando querer entrar en ninguna polémica.

Es más, ha resaltado que recientemente los chicos de la sub-20 han regresado del Mundial que se ha disputado en Chile donde han desempeñado un papel "muy digno" aunque las aspiraciones eran "más altas", pero, en cualquier caso, ha recordado que "hay siete clubes españoles que nos han cedido a muchos jugadores".

En este sentido, ha defendido que estas cesiones se producen también para la selección absoluta en esta ventana FIFA y así ocurrirá la semana que viene con la femenina. "Que menos puedo hacer como presidente de la RFEF que estar agradecido a los clubes", ha insistido.

Jesús Julio Carnero y Rafael Louzán este martes en Valladolid, antes del España-Bulgaria

También ha asegurado que "ahora mismo" existe una "coordinación prácticamente perfecta" con los directores deportivos de cada uno de los clubes de España y a nivel internacional, por eso ha insistido en su agradecimiento al "esfuerzo que hacen".

"Son los que los contratan y en ese sentido tengo que decir que el ambiente que se respira en torno a los jugadores, a la propia selección y a los clubes profesionales hacen que haya un ambiente extraordinario en la RFEF", ha garantizado. Finalizando con este tema, ha recalcado que la selección se encuentra en "un buen momento" y el equipo "juega de maravilla".

Villarreal-Barça en Miami

Louzán se ha referido también al Villarreal-Barça que se jugará el próximo mes de diciembre en Miami (EEUU) y ha explicado que desde la RFEF se han limitado a dar trámite a la UEFA que ya después lo ha trasladado a FIFA. "Hemos hecho lo que nos tocaba", ha aclarado.

Ahora bien, ha puntualizado que son los clubes los que "deben valorar positivamente o no esto" y, eso sí, ha recordado que en el fútbol "hay dos estadios, uno físico, donde hay una grada, y otro virtual que lo están viendo desde sus casas". "Pero no solo en España, sino también en Estados Unidos, en África, en toda Europa o en Asia", ha precisado.

Por lo tanto, Louzán ha destacado que "esos también son aficionados muy importantes" porque los derechos de televisión "generan unos recursos muy importantes para los clubes en primer lugar, pero también para la Federación y de ahí que también hay que tenerlos en cuentas".

Bajo este contexto, ha apuntado que hay que "respetar" y acordar con los jugadores, pero ha defendido que hay que "tener gestos con el aficionado que está ahí, que ha pagado una cantidad importante para seguir los partidos a través de su pantalla de televisión y por lo tanto si de vez en cuando tenemos un gesto en este sentido y todos o la mayoría de clubes están de acuerdo en seguir ese camino, adelante".

"La RFEF no va a poner trabas en ese sentido. Hemos apostado siempre en el diálogo, es lo primero en esta casa, y a partir de ahí podemos construir", ha zanjado Louzán.

España-Bulgaria

Respecto al partido de esta noche y el próximo Mundial 2026, el presidente de la RFEF ha reconocido que todavía es "prematuro" para colocar a la selección española como favorita a ganar el torneo, pero ha ensalzado que esté hoy en el número 1 del ranking FIFA tanto en categoría masculina como femenina "por primera vez".

Y esto lo ha achacado a la "marca España" que va "en el camino que todos pretendíamos", orientada a la "estabilidad y confianza", mientras que el seleccionador "está haciendo un papel magnífico y sobre todo que tenemos una generación de jugadores muy jóvenes que nos van a dar muchas satisfacciones a la gran afición que tiene este país al fútbol".

Ha querido igualmente trasladar su agradecimiento a Valladolid y al alcalde de la ciudad por acoger al combinado nacional y ha recordado que hace unos días se suscribió un acuerdo de patrocinio para los próximos tres años con Tierra de Sabor, la marca dependiente de la Junta de Castilla y León, en el que se han involucrado tanto el presidente del Ejecutivo como la consejera del ramo.

Por otro lado, Carnero ha dado la "bienvenida" a la selección española a la ciudad del Pisuerga y ha incidido que "cualquier acontecimiento que tenga que ver con el deporte a Valladolid le interesa".

Asimismo, ha garantizado que "todo va a ir estupendamente" y ha presumido de que Valladolid "está volcada" para un partido que "sin lugar a dudas es muy bonito". "Va a ser maravilloso desde el punto de vista social y deportivo", ha sentenciado.