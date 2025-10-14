El exclusivo hotel donde se ha alojado la Selección Española en Valladolid: un cinco estrellas desde 75 euros la noche

Hoy es un día histórico para Valladolid. La ciudad del Pisuerga se ha convertido en escenario de una jornada deportiva clave para el Mundial de Fútbol 2026 con la Selección Española como protagonista.

Esta misma tarde, el estadio José Zorrilla acogerá el cuarto partido de clasificación para la competición, que enfrentará a La Roja contra Bulgaria, precisamente, la razón que ha llevado a la capital pucelana a engalanarse con el fin de celebrar por todo lo alto tal acontecimiento.

La cita, que supone la cuarta visita del conjunto español a la ciudad, está generando máxima expectación entre vecinos y visitantes.

Al menos así quedó demostrado en el día de ayer, cuando centenares de personas de todas las edades se agolparon a las puertas del hotel en el que se está hospedando la plantilla para recibir a sus jugadores, los cuales llegaron en dos autobuses a última hora de la tarde, y darles una calurosa bienvenida.

Una muestra de cariño y admiración que varios futbolistas agradecieron con fotos y autógrafos. Entre ellos, Cucurella, Pedri o Pedro Porro.

Pero, ¿cómo es el hotel elegido por La Roja para su estancia en la ciudad del Pisuerga?

Imagen del hall principal del AC Hotel Palacio de Santa Ana AC Hotel Palacio de Santa Ana

Se trata del AC Hotel Palacio de Santa Ana, un complejo que, tal y como ha podido saber este periódico, se encuentra cerrado para La Roja, de tal modo que solo es posible entrar con una autorización de la Selección, y que todo hace indicar que la plantilla abandonará para trasladarse directamente al estadio.

Allí, además, esta misma mañana se ha celebrado una multitudinaria firma de autógrafos en la que niños, jóvenes y adultos han tenido ocasión de conocer y charlar con sus ídolos deportivos.

Ubicado en el municipio de Arroyo de la Encomienda, concretamente, en el antiguo Monasterio de los Jerónimos, del siglo XVIII, tiene cinco estrellas, es considerado uno de los más famosos de la ciudad y su precio oscila entre los 75 y los 289 euros la noche, en función de la habitación y las fechas elegidas.

Varios jugadores de la Selección Española en una firma de autógrafos celebrada en el AC Hotel Palacio de Santa Ana @SEFutbol X

Las más económicas son la estándar con dos camas y la estándar con cama tamaño king, a las que siguen la superior, la suite junior y la suite en este mismo orden.

Ahora bien, todas ellas están perfectamente equipadas y cuentan con baño completo, minibar, aire acondicionado, teléfonos y lámparas de lectura.

Además, cabe destacar que el hotel ofrece todo tipo de servicios: desde una espectacular estancia común cubierta por una preciosa cúpula de cristal, perfecta para relajarse y desconectar; hasta gimnasio, piscina interior, baño turco, servicio de lavandería, tienda de regalos y diferentes salones de eventos multifuncionales, perfectamente adecuados para acoger todo tipo de celebraciones.

Asimismo, el AC Hotel Palacio de Santa Ana alberga un exclusivo restaurante diseñado por el chef Jorge Gómez Arizméndi bajo el nombre Los Jerónimos, que ofrece una fusión de gastronomía castellana y cocina innovadora inspirada en las tendencias culinarias del momento.

Una de las habitaciones del AC Hotel Palacio de Santa Ana AC Hotel Palacio de Santa Ana

Lo hace a través de un menú variado de platos españoles que se pueden combinar con los vinos más selectos y que consiguen conquistar hasta los paladares más exigentes.

En definitiva, un hotel que se acostumbra a sorprender a los clientes cuidando cada detalle, que conjuga a la perfección todo lo necesario para convertir la estancia de todos y cada uno de sus clientes en una experiencia tan completa como inolvidable y que hoy presume orgulloso de alojar a varias de las grandes estrellas del mundo del fútbol.