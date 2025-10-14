Dos ascensores y nuevas escaleras: así cambiará el apeadero del tren Valladolid-Universidad

Adif ha anunciado el inicio de las obras para reforzar la accesibilidad del apeadero de Valladolid-Universidad.

Una actuación que incluye la instalación de dos ascensores y la construcción de nuevas escaleras en uno de los lados del paso inferior. La inversión prevista asciende a unos 800.000 euros.

Los trabajos contemplan además la urbanización del acceso exterior al apeadero por el andén con parada de trenes de vía convencional y la adecuación integral del paso inferior, que comunica ambos márgenes y funciona también como paso peatonal urbano.

Actualmente, este paso cuenta únicamente con acceso mediante escaleras a ambos lados.

En el apeadero de Valladolid-Universidad efectúan parada trenes de media distancia y cercanías en ancho convencional, mientras que trenes de larga distancia en ancho estándar transitan por las vías sin efectuar parada.

Para poder ejecutar las obras, Adif cerrará provisionalmente el paso inferior a partir del 15 de octubre.

Durante este periodo, se habilitará un acceso peatonal provisional mediante una rampa hacia el andén con parada.

Asimismo, con el fin de mantener la permeabilidad peatonal entre ambos lados de las vías, se habilitará un itinerario alternativo señalizado a través del túnel de Andrómeda, que podrá ser utilizado mientras duren los trabajos.

Según el calendario previsto, las obras se prolongarán hasta el primer trimestre de 2026, momento en el que se restablecerá el tránsito peatonal por el paso inferior del apeadero, ya completamente renovado y adaptado a los criterios de accesibilidad universal.