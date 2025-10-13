Quinto foco de gripe aviar en Valladolid en menos de un mes: casi 900.000 aves sacrificadas desde septiembre

Las autoridades veterinarias de la Junta de Castilla y León han notificado este lunes un nuevo foco de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP), subtipo H5N1, es decir, gripe aviar, en una granja de gallinas ponedoras situada en la zona de vigilancia del brote confirmado el pasado 6 de octubre en Olmedo, Valladolid.

La sospecha del nuevo foco se inició el pasado 10 de octubre tras la comunicación de un incremento de la mortalidad en la granja a los Servicios Veterinarios Oficiales de la Junta.

Ese mismo día se visitó la explotación, con un censo aproximado de 66.000 aves, que quedó inmovilizada de manera preventiva. Se inició la encuesta epidemiológica y se tomaron las muestras oficiales remitidas a Algete, que hoy han confirmado la presencia del virus H5N1.

Este nuevo caso se suma a los ya detectados en septiembre y octubre en Valladolid. Y es que cabe recordar que el pasado 6 de octubre se confirmó un foco en una granja de gallinas ponedoras de Olmedo, a cinco kilómetros de otra explotación afectada el 19 de septiembre. En esa instalación, con 727.000 aves, las sospechas surgieron tras un incremento atípico de la mortalidad.

Además, el 1 de octubre se confirmaron dos nuevos focos en explotaciones de Aguasal y Olmedo, considerados secundarios por mantener "vínculos epidemiológicos" con el foco del 19 de septiembre. Ese mismo día se notificó también otro foco en Valdemoro, Madrid.

Así que, desde el pasado 19 de septiembre, los cinco focos detectados en explotaciones de Valladolid han obligado al sacrificio de casi 900.000 aves. La mayor parte corresponde a la granja de Olmedo, con 727.000 ponedoras, a la que se suman otras explotaciones en Aguasal y Olmedo con 14.000 y 88.000 gallinas respectivamente, además de las 66.000 aves del último brote confirmado.

Con esta detección, el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, de referencia en España, ha confirmado once focos de IAAP en aves de corral en lo que va de 2025. Los casos se han registrado en Badajoz (1), Toledo (1), Huelva (2), Guadalajara (1), Valladolid (5) y Madrid (1).

Además, desde el 1 de julio se han identificado 45 focos en aves silvestres en Andalucía, Extremadura, Galicia, Asturias, País Vasco, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y Cataluña. A estos se suman dos focos en aves cautivas en País Vasco y Andalucía.

La Junta de Castilla y León mantiene reuniones con las empresas afectadas que cuentan con naves de producción en el entorno de Olmedo. Las consejerías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Sanidad y Medio Ambiente trabajan de forma coordinada para minimizar el riesgo de propagación y proteger al sector avícola.

Entre las medidas adoptadas se incluye la inmovilización de la explotación afectada, el sacrificio y destrucción de las aves, la encuesta epidemiológica para determinar el origen del brote, y la creación de una zona de protección de 3 kilómetros y otra de vigilancia de 10 kilómetros.

Las autoridades sanitarias insisten en la necesidad de reforzar la bioseguridad en las explotaciones, evitar el contacto con aves silvestres y notificar cualquier sospecha para garantizar una detección precoz de la enfermedad.

El virus no se transmite al ser humano a través de la carne de ave cocinada, los huevos ni los productos procesados derivados. Sin embargo, se recomienda evitar el contacto innecesario con aves que presenten síntomas clínicos o que aparezcan muertas en el campo.