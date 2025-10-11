Tres detenidas por robar 1.380 euros en productos en varios supermercados de Valladolid: suman otros 36 arrestos

La Policía Nacional detuvo en la mañana del pasado 9 de octubre en Valladolid a tres mujeres como presuntas autoras de varios delitos de hurto cometidos en diferentes supermercados de la ciudad en los que robaron más de 1.300 euros en productos.

Según informan fuentes policiales, estas han logrado ser arrestadas tras una compleja investigación que finalmente ha permitido su plena identificación.

La primera denuncia se remonta al pasado 3 de septiembre, cuando una representante de una cadena de supermercados informó de que tres mujeres accedieron al establecimiento el día 26 de agosto para, mediante técnicas de distracción, robar productos valorados en 520 euros ocultándolos entre sus ropas.

Posteriormente, el 17 de septiembre, la misma persona denunció un nuevo robo por valor de 181,15 euros, ocurrido el día 11 del mismo mes, en el que se identificó a las mismas tres mujeres como autoras. Y es que estas emplearon métodos similares para llevar a cabo la sustracción.

Ya el 6 de octubre, una segunda representante de otra cadena de supermercados denunció un tercer robo, esta vez por valor de 687,05 euros, por parte de dos mujeres.

Así, tras una exhaustiva investigación, los agentes lograron identificar, localizar y detener a estas tres mujeres como presuntas responsables de los hechos.

A una de ellas se le imputan dos delitos de hurto correspondientes al primer y al tercer caso, a la segunda, dos delitos de hurto y un delito leve de hurto por el segundo hecho denunciado, y a la tercera un delito leve de hurto relacionado con los últimos hechos.

Además cabe destacar que las detenidas ya acumulaban 36 detenciones previas. Si bien, todas fueron puestas en libertad tras pasar a disposición judicial.