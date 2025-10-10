“Son mujeres, tendré cuidado en no reunirme a solas...”: el comentario machista de un concejal en Laguna

“Son mujeres, tendré cuidado en no reunirme a solas, por si me acusan de cosas”: el comentario machista de un concejal en Laguna

El Grupo Municipal Izquierda Unida–Podemos ha denunciado públicamente las declaraciones del concejal de Servicios Económicos del Ayuntamiento de Laguna de Duero, Juan Carlos Rodríguez (Independientes por Laguna), durante el último Pleno municipal celebrado el pasado 30 de septiembre.

Según IU–Podemos, el edil realizó comentarios “machistas e inaceptables” al afirmar que sospechaba que las portavoces de los tres grupos de la oposición —PSOE, IU–Podemos y Por Laguna de Duero— podrían presentar denuncias falsas en su contra si tuvieran la oportunidad.

Durante su intervención, Rodríguez se dirigió a las tres portavoces con las siguientes palabras:

“Teniendo en cuenta que son ustedes mujeres, tendré especialmente cuidado en no reunirme nunca a solas con ustedes, siempre que estemos acompañados por otros miembros de mi grupo. No vayamos a tener algún problema y me vayan a acusar de cosas”.

Estas manifestaciones provocaron abucheos y protestas del público asistente, lo que obligó al alcalde, del Partido Popular, a pedir silencio. Lejos de rectificar, el concejal se reafirmó:

“Como acabo de decir, tendré mucho cuidado en no reunirme con ustedes a solas por lo que me pueda pasar, porque creo que podemos llegar a tener algún problema serio”.

Las declaraciones se produjeron en el marco del debate de una moción de reprobación presentada por toda la oposición contra el propio Rodríguez. El texto denunciaba sus “continuas faltas de respeto y malas formas, además de sus actos cada vez más agresivos hacia la oposición, la ciudadanía y el personal municipal”.

La moción fue finalmente rechazada con los votos del equipo de gobierno, formado por Partido Popular, Vox e Independientes por Laguna.

“No vamos a permitir este comportamiento"

Durante la defensa de la iniciativa, la portavoz de IU–Podemos, Eva Díez, se dirigió al concejal advirtiendo:

“No vamos a permitir este comportamiento. Quizá en otras ocasiones se lo han permitido, pero fíjese usted que ha dado con una oposición donde las tres portavoces somos tres mujeres que no le vamos a consentir más su manera de tratarnos en los Plenos”.

Tras el Pleno, IU–Podemos ha emitido un comunicado en el que subraya que “con estas declaraciones, y otras igual de intolerables realizadas en la misma sesión, el señor Rodríguez nos ha dado la razón en la moción de reprobación”.

La formación considera que se trata de “insultos machistas que atentan contra el honor de las representantes públicas y que no deberían tener cabida en el máximo órgano de gobierno municipal”.

Además, IU–Podemos reprocha al Partido Popular y Vox, socios de gobierno del edil, su silencio ante lo ocurrido.

“Es incomprensible que el equipo de gobierno consienta este tipo de comportamientos, convirtiéndose en cómplices de la degradación del debate político en nuestro municipio”, concluye el comunicado.