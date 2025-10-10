Un menor en patinete embiste violentamente a un policía tras una persecución de película por las calles de Valladolid

La Policía Nacional ha detenido, en la madrugada de este viernes 10 de octubre, a un menor de edad en la Avenida de Gijón de Valladolid por un delito de atentado contra agente de la autoridad, como han informado fuentes policiales.

Los hechos se han producido de madrugada, a las 2:00 horas, cuando la Policía Nacional fue comisionada tras una llamada a la Sala Operativa CIMACC 091 para acudir a la Avenida de Gijón, tras recibirse la alerta de que un grupo de jóvenes estaba causando daños en escaparates, puertas y mobiliario urbano.

A su llegada, los agentes vieron a dos varones desplazándose en patinetes eléctricos por la acera en dirección al centro de la ciudad. Al percatarse de la presencia policial y cuando los funcionarios se disponían a interceptarlos para esclarecer los hechos, uno de ellos emprendió la huida de forma precipitada.

Lo hizo circulando a gran velocidad por la Avenida de Gijón y después por la calle Júpiter, incluso en sentido contrario a la circulación mientras un vehículo policial con señales acústicas y luminosas activas lo perseguía.

Durante dicha persecución, el joven realizó varias maniobras evasivas, cambiando de sentido en varias ocasiones. Fue entonces cuando uno de los agentes descendió del vehículo para intentar interceptarlo a pie, sin éxito, observando como el fugado se dirigía hacia la salida de la ciudad en dirección Zaratán.

Durante la intervención, otro agente se posicionó en la calzada, realizando señales manuales y verbales de alto al conductor del patinete, que lejos de detenerse aceleró la marcha y embistió al agente, impactando violentamente contra él.

Pese al fuerte golpe, logró sujetar al joven por los hombros, para caer ambos al suelo por la inercia. Debido a ello, el policía sufrió una herida incisa de consideración en la rodilla izquierda con afectación profunda de tejidos blandos, que requirió sutura e intervención quirúrgica.

Tras el forcejeo, además, el joven ofreció una resistencia activa y violenta para ser finalmente inmovilizado y detenido gracias también a la colaboración del otro agente actuante.

Durante el cacheo de seguridad se le intervino una bolsa riñonera en cuyo interior portaba un trozo de sustancia vegetal marrón que el propio detenido identificó como hachís. Por ello se procedió a su propuesta para sanción administrativa atendiendo a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.

El detenido, menor de edad, fue trasladado después a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias oportunas. Allí, fue entregado a sus progenitores una vez se puso en conocimiento de la Fiscalía de Menores los hechos.