Mañana de sobresaltos en Valladolid con varios accidentes que dejan tres heridos: animales, patinete y bicicleta
Tres sucesos casi consecutivos en apenas dos horas
Mañana accidentada la de este viernes en la ciudad de Valladolid que ha dejado tres personas heridas leves en distintos accidentes, según han informado los servicios de emergencia del 1-1-2 Castilla y León.
El primer suceso se produjo a las 07:04 horas en el kilómetro 13 de la A-60, en sentido León, cuando un turismo se salió de la vía al cruzarse un animal. El conductor, un varón de 35 años, resultó herido leve y se quejaba de dolores en la espalda.
Hasta el lugar acudieron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid y personal de Emergencias Sanitarias – Sacyl, que atendieron al afectado.
Poco después, a las 08:05 horas, se registró una colisión entre un turismo y un patinete en el Paseo Arco de Ladrillo, a la altura del antiguo cuartel de artillería.
La conductora del patinete, una mujer de 25 años, resultó herida y fue atendida por los servicios de emergencia. En el lugar intervinieron la Policía Local, la Policía Nacional y Sacyl.
El tercer incidente tuvo lugar a las 09:03 horas en la Plaza de Poniente, donde un ciclista de unos 50 años fue golpeado por un turismo.
El Cuerpo Nacional de Policía solicitó asistencia sanitaria y se movilizó un recurso de Sacyl para atender al herido, que también presentaba lesiones de carácter leve.