Mañana de sobresaltos en Valladolid con varios accidentes que dejan tres heridos: animales, patinete y bicicleta

Mañana accidentada la de este viernes en la ciudad de Valladolid que ha dejado tres personas heridas leves en distintos accidentes, según han informado los servicios de emergencia del 1-1-2 Castilla y León.

El primer suceso se produjo a las 07:04 horas en el kilómetro 13 de la A-60, en sentido León, cuando un turismo se salió de la vía al cruzarse un animal. El conductor, un varón de 35 años, resultó herido leve y se quejaba de dolores en la espalda.

Hasta el lugar acudieron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid y personal de Emergencias Sanitarias – Sacyl, que atendieron al afectado.

Poco después, a las 08:05 horas, se registró una colisión entre un turismo y un patinete en el Paseo Arco de Ladrillo, a la altura del antiguo cuartel de artillería.

La conductora del patinete, una mujer de 25 años, resultó herida y fue atendida por los servicios de emergencia. En el lugar intervinieron la Policía Local, la Policía Nacional y Sacyl.

El tercer incidente tuvo lugar a las 09:03 horas en la Plaza de Poniente, donde un ciclista de unos 50 años fue golpeado por un turismo.

El Cuerpo Nacional de Policía solicitó asistencia sanitaria y se movilizó un recurso de Sacyl para atender al herido, que también presentaba lesiones de carácter leve.