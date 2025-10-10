El fuego en la cocina de una vivienda de Valladolid moviliza a bomberos y policía: hay tres intoxicados

Calle Treviño 10 de Valladolid, lugar en el que se ha producido el incendio Fotografía: Google Maps

El incendio en una vivienda de Valladolid, en la tarde de este viernes, 10 de octubre, ha movilizado a la Policía Nacional y también a los Bomberos de la ciudad, como han informado fuentes del 112, dejando a tres personas intoxicadas.

El suceso se ha producido a las 16:10 horas de la tarde cuando se ha recibido aviso del fuego en la vivienda. El alertante informaba de que el fuego se había originado en una cocina.

En concreto el incendio ha tenido lugar en la calle Treviño número 10 de la capital del Pisuerga, en un edificio de cuatro plantas.

Hasta el lugar se ha trasladado la Policía Nacional, los Bomberos de Valladolid y miembros de Sacyl.

Los servicios sanitarios han atendido en el lugar a tres personas por inhalación de humo. Los tres son varones, dos de 25 años y uno de 60.