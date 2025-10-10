Los centros turísticos de la Diputación de Valladolid estarán abiertos durante todo el puente de la Hispanidad

La Diputación de Valladolid mantendrá abiertos todos sus centros turísticos de la provincia durante el próximo lunes 13 de octubre. Esta jornada festiva, incluida en el puente del Día de la Hispanidad, los espacios de la diputación provincial mantendrán su horario habitual.

Se trata de una apertura especial con la que la Diputación de Valladolid quiere reforzar su apuesta por la promoción turística de la provincia. Invita a vallisoletanos y visitantes a dedicar ese día festivo a conocer el patrimonio del territorio.

Esta medida permite visitar los centros culturales del Museo Provincial del Vino de Peñafiel, el Museo del Pan de Mayorga, el Canal de Castilla en Medina de Rioseco, la Villa Romana de Almenara - Puras, el Castillo de Fuensaldaña y la Villa del Libro de Urueña.

También estarán otros espacios más enfocados al ocio y la naturaleza. Es el caso del Valle de los 6 Sentidos de Renedo de Esgueva y el Centro de Interpretación de la Naturaleza de Matallana en Villalba de los Alcores.

El puente del Día de la Hispanidad motiva esta apertura especial, ya que los lunes habitualmente todos los centros turísticos de la provincia se mantienen cerrados.